Sophie Davant explique comment elle a quitté son mari

Alors que son histoire d’amour avec Pierre Sled était connue de tous, d’autant plus qu’elle a duré 21 ans, la séparation des deux célébrités a autant surpris le public que les médias du pays. Si une séparation n’est jamais évidente pour personne, lorsqu’il s’agit de personnalités publiques, les rumeurs peuvent être difficiles à supporter.

Le divorce de Sophie Davant, un événement médiatisé

Après l’annonce de son divorce en 2012, de nombreuses théories ont émergé sur les raisons de cette séparation. De son propre aveu, Sophie Davant a rencontré de nombreuses difficultés durant cette épreuve, loin d’être facilitée par son image publique. En effet, il n’a pas fallu longtemps aux médias pour dévoiler que la présentatrice était à l’origine de la rupture, après plus de 20 années de vie commune. Toutefois, elle dit elle-même qu’elle n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur, surtout que le couple a eu des enfants, et que tous deux avaient compris depuis longtemps que leur mariage ne fonctionnait plus. Malgré tout, les rumeurs d’infidélité sont allées bon train, surtout après qu’elle se soit affichée rapidement avec Erik Orsenna.

Sophie Davant témoigne sur son divorce difficile

En janvier de cette année, l’animatrice d’Affaires conclue s’épanchait dans les pages du magazine Jours de France, justement à propos de son divorce avec Pierre Sled. Elle confiait que l’épreuve de la séparation avait été rendue plus difficile par les sentiments qui l’habitaient toujours.

« En 2012, au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j’étais amoureuse. J’ai vécu cette histoire. Elle ne s’est pas passée comme je l’espérais. J’ai connu des moments assez difficiles. C’était douloureux. »

Pour autant, Sophie Davant, considérée comme l’une des présentatrices préférées des Français, ne s’est pas laissée abattre pour le bien de ses 2 enfants, Nicolas né en 1993 et Valentine née en 1995.

La relation apaisée de Sophie Davant et son ex-mari

Aujourd’hui, après 8 ans de séparation, de l’eau a coulé sous les ponts, et les deux ex-époux ont appris à vivre en paix pour le bien-être de leurs enfants. À ce sujet, Sophie Davant affirme qu’il n’y a aucune rancune entre eux, et que leur histoire d’amour passée s’est aujourd’hui transformée en une belle amitié. Depuis, il faut dire que Pierre Sled s’est remarié, bien loin des souvenirs douloureux de son divorce.

Lorsqu’on demande à Sophie Davant si elle a retrouvé l’amour, cette dernière aime particulièrement botter en touche, en cultivant le mystère sur la présence ou non d’un homme dans sa vie. Après s’être séparée d’Erik Orsenna quelques mois après son divorce, et d’un autre homme par la suite, rencontré sur le plateau de Toute une histoire, on n’en sait pas plus aujourd’hui sur les amours de Sophie Davant. Cette dernière n’hésite d’ailleurs pas à jouer avec les nombreuses questions qui lui sont posées à ce sujet, puisqu’elle a affirmé récemment pouvoir être heureuse toute seule.