Demain nous appartient en avance : tous les résumés sont dévoilés

Alors que l’épidémie prend de l’ampleur en France, le programme des séries est bouleversé, mais nous avons eu la possibilité de consulter les prochains résumés. Vous aurez alors quelques indiscrétions pour les épisodes proposés jusqu’au 10 Avril. Les spoilers pour Demain nous appartient sont au rendez-vous, mais que va-t-il se passer ?

Une diffusion chamboulée, mais des résumés connus

Depuis le 23 Mars, vous savez sans doute que la chaîne a été contrainte de revoir sa programmation. Demain nous appartient a donc été supprimée pour une durée indéterminée et la série à succès a été remplacée par une quotidienne. Vous pourrez alors opter pour des reportages dédiés au coronavirus notamment. Harry Roselmack se retrouve donc à la place d’Ingrid Chauvin, mais difficile pour l’instant de savoir si le succès sera le même. En effet, pour Demain nous appartient, le résumé est souvent au coeur d’une attente très précise et les fans sont nombreux à chercher des informations de qualité.

Pour l’épisode 682, vous pourrez constater qu’une disparition très importante sera au coeur de l’intrigue .

. Aurore sera alors dans une situation difficile et Antoine pourra faire quelques révélations, mais Thomas est aussi dans une position délicate.

Pour le 683, vous aurez de vives tensions dans le commissariat, une décision importante sera alors prise par Aurore.

Bart se dressera contre son père, mais le rendu ne sera pas celui escompté.

Le résume de Demain nous appartient nous apprend que Soraya décidera de prendre le dossier de Thomas.

Dans l’épisode 684, vous aurez un appel d’Aurore qui pourra tout remettre en question et elle redonnera de l’espoir à Rose.

Pour l’épisode 685, ce sera Martin qui sera au coeur de l’intrigue et il pourra découvrir une trahison. Les élèves de Chloé pourront aussi apprendre une très bonne nouvelle.

Trois épisodes supplémentaires pour Demain nous appartient

En effet, nous avons pu découvrir les synopsis des prochains épisodes, il est donc intéressant de vous les partager sans toutefois vous proposer de nombreux spoilers. En effet, le but n’est pas de vous révéler toutes les indiscrétions. Pour l’épisode 686, vous aurez Antoine et Martin qui seront au centre de l’histoire, une surprise émouvante sera aussi au rendez-vous pour Rose. Spoon pourra fêter ses trois ans, mais Amanda pourrait chambouler cette fête. L’épisode 687 devait être proposé le 23 Mars, mais la chaîne a chamboulé son programme à cause du coronavirus, il faudra alors attendre quelques jours ou semaines pour savourer la suite des évènements. Vous pourrez alors constater qu’Aurore se rend au commissariat pour faire part d’une déclaration choquante. Thomas sera toutefois emprisonné et il attendra son jugement. Pour l’épisode 688 de la série à succès de TF1, le sexe du bébé de Chloé sera au coeur de toutes les discussions.

Chloé aura des difficultés pour garder la surprise et l’information sera rapidement dévoilée. Thomas aura aussi un comportement problématique, il pourra aussi provoquer des dégâts. Vous pourrez ensuite suivre Amanda qui tentera de trouver refuge chez les Delcourt, elle partagera alors sa détresse. Impossible de savoir pour l’instant si la diffusion reprendra en Avril, mais les rumeurs annoncent un confinement de plusieurs semaines supplémentaires.

Dans Demain nous appartient, vous aurez aussi une ambiance chaotique après l’annonce d’Amanda.

L’histoire pourrait aussi se répéter et d’autres victimes seront sans doute connues dans l’épisode 691.

Pour les suivants, vous aurez Renaud qui ne comprendra pas l’attitude de Marianne.

Les synopsis sont donc assez sympathiques pour les prochains épisodes, mais pour l’instant la série Demain nous appartient est mise de côté pour quelques jours ou semaines malheureusement. C’est aussi le cas pour d’autres séries sur France 2 et France 3.