Dark saison 3 – Date de sortie enfin connue !

Si vous pensiez regarder la saison 3 de Dark assez rapidement, vous serez très déçu puisque Netflix n’a pas l’intention de vous combler dans les prochaines semaines. Certes, il faut regarder le catalogue et les différentes annonces sur Twitter.

En effet, les sorties sont parfois bouleversées, reportées, annulées ou avancées. Pour connaître le dénouement de cette série allemande, il faudra prendre son mal en patience, car la date de sortie n’est absolument pas prévue.

Il faut noter que le planning des tournages est totalement saturé à cause de l’épidémie qui touche le monde depuis Janvier.

Le tournage de la saison 3 de Dark a commencé

La saison 3 de Dark est très importante pour tous les fans, car il faut savoir que ce seront les derniers épisodes. En effet, les producteurs ont décidé de clôturer la série et vous ne pourrez plus découvrir les aventures palpitantes de ces Allemands. L’un des créateurs à savoir Baran Bo Odar a fait une déclaration intéressante l’année dernière notamment en mentionnant le tournage.

Ce dernier a été réalisé et la production a également eu le temps de monter tous les épisodes. De ce fait, si le calendrier n’est pas perturbé, il y a de grandes chances pour que la saison 3 de Dark soit disponible en Juin prochain.

Il n’y a toutefois aucune certitude, car lorsque l’épidémie du coronavirus sera terminée, plusieurs séries vont être débloquées .

. De ce fait, soit Netflix décide de revoir le planning pour étaler toutes les sorties au fil des mois, cela provoquera un retard pour Dark.

Soit, la plateforme de streaming décide de dévoiler tous les épisodes qui auraient du voir le jour quelques semaines auparavant.

Pour l’instant, Netflix reste sur son planning avec quelques modifications en fonction de la disponibilité. Vous vous rappelez sans doute le retard pour la sortie de The Walking Dead, mais Netflix communique sur les réseaux sociaux afin de vous informer le plus possible.

Aucun synopsis pour la saison 3 de Dark

Bien sûr, les fans sont impatients de découvrir les nouveaux épisodes, mais le co-créateur souhaite prendre son temps puisque ce seront les derniers. La série Dark n’aura donc pas une saison 4, il n’a jamais été question d’une telle éventualité.

En ce qui concerne l’histoire des ces prochains épisodes, difficile d’en savoir plus puisque la production souhaite garder le mystère entier. Plusieurs personnages devraient toutefois se retrouver au centre de l’histoire comme c’est le cas pour Egon et Claudia. Vous aurez la chance de les voir un peu plus souvent sur le petit écran.

Ulrich sera lui aussi au rendez-vous dans la saison 3 de Dark, mais sachez que deux autres profils seront primordiaux.

Selon les rumeurs qui circulent sur Internet, il y a de grandes chances pour que Martha et Jonas soient au cœur de l’ultime saison, ils pourraient donc avoir une place conséquente concernant le dénouement.

Pour l’instant, ce sont surtout des spéculations qui circulent sur le Web, vous devez donc prendre votre mal en patience, mais la saison 3 de Dark se fera sans doute désirer au vu du planning très chargé.