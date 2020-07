Cole Sprouse, la révélation de Riverdale !

Acteur depuis l’âge de 8 mois, Cole Sprouse a mis sa carrière en pause pendant quelques années, pour poursuivre des études d’archéologie et de sciences humaines à l’Université de New York. Ce n’est qu’en 2017 qu’il revient sur le devant de la scène, dans l’un des premiers rôles de la série Riverdale, plébiscitée par les jeunes du monde entier.

Cole Sprouse et son frère jumeau Dylan

Avant d’incarner Jughead Jones, Cole Sprouse s’est fait connaître pour les différents personnages qu’il partageait avec son frère jumeau Dylan. C’est ainsi qu’on a pu le voir dans Friends, où il prêtait ses traits à Ben Geller, l’inoubliable fils de Ross. Plus tard, c’est grâce à Disney Channel que les deux frères se démarquent une fois de plus, avec notamment La Vie de palace de Zack et Cody, de 2005 à 2008. Forte de son succès, cette série donne d’ailleurs naissance à plusieurs suites, dont un spin off en 2008, La Vie de croisière de Zack et Cody, et un téléfilm en 2011, Zack et Cody : le film. Toutefois, leur binôme prend fin avec cette ultime aventure, et chacun suit depuis son propre chemin.

Le tournant artistique de Cole Sprouse

À l’instar de nombreuses anciennes stars de Disney, Cole Sprouse ne garde pas un souvenir impérissable de son expérience Zack et Cody. Interrogé à ce propos en 2016 par Entertainment Weekly, il avoue s’être senti instrumentalisé par la firme :

« Il y avait comme un sentiment de mécanique bien huilée autour de nous. J’avais l’impression d’être un acteur automate. Il fallait que je fasse une pause, que j’explore un autre moi plus ancré dans la réalité. Je devais me voir d’un point de vue plus objectif. Aujourd’hui, je pense que je peux enfin apprécier de jouer, ce qui est réellement fondamental pour être acteur. »

Malgré ces souvenirs, Cole Sprouse ne regrette rien de ses jeunes années. Au contraire, il est tout à fait conscient que ce sont ces dernières qui lui ont permis d’être là où il est aujourd’hui.

Quel avenir pour Cole Sprouse dans Riverdale ?

Avec Riverdale, Cole Sprouse revient donc à la télévision, dans un show idolâtré par toute une génération. Malheureusement, depuis l’épisode final de la saison 3, les fans sont bouleversés par la mort de son personnage, Jughead Jones. Beaucoup imaginent même que celle-ci n’est pas réelle, et espèrent un retour du héros pour la saison 5 de la série. Si de nombreux indices abondent dans le sens d’une disparition temporaire, l’équipe de Riverdale n’hésite pas à jouer avec les nerfs de la communauté, à l’image de Roberto Aguirre-Sacasa, scénariste de la série, qui n’a pas hésité à tweeter la date de décès du personnage.

Alors, Cole Sprouse sera-t-il de retour dans la suite de Riverdale ? C’est très probable, même si cette intrigue est au cœur des prochains épisodes. Toutefois, on imagine aisément que le showrunner a encore plus d’un tour dans son sac.