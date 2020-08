Années 90 : notre sélection des meilleurs dessins animés !

Si vous êtes un nostalgique des années 90, vous cherchez sans doute tous les produits dérivés dans les magasins d’occasion.

Que ce soit pour les dessins animés ou les jeux vidéo, voire les figurines, vous n’aurez aucune difficulté pour profiter de ce marché old school. Nous vous proposons donc une sélection avec les meilleurs contenus à visionner dès maintenant !

Les Tortues Ninja ont été copiées, mais jamais égalées

Entre les anciens films, les anciens dessins animés et les nouvelles productions, nous choisissons forcément les plus vieilles. Certes, les dessins sont clairement d’un autre temps et les effets spéciaux totalement inexistants, mais les nostalgiques apprécient ces quatre tortues accompagnées par leur maître Splinter. Bien sûr, au vu de l’engouement, les producteurs ont décidé de redonner un petit coup de jeune à ce quatuor avec plus ou moins de réussite. Pendant le confinement, si vous souhaitez découvrir les tortues et le rat, nous vous conseillons les premiers films. Les masques sont très différents, mais l’univers est enthousiasmant, les enfants vont adorer !



La Bande à Picsou !

Il s’agit d’un autre dessin animé qui a pu bercer l’enfance des trentenaires et son existence est très lointaine. Au vu du succès, une adaptation a également été faite avec plus ou moins de réussite comme ce fut le cas pour les Tortues Ninja. Vous suivez alors le quotidien de Picsou qui veille à sa fortune avec la plus grande rigueur grâce à l’ingéniosité de ses neveux à savoir Riri, Fifi et Loulou. Il peut bien sûr compter sur Donald qui est toujours présent à ses côtés au même titre que Daisy. Nous vous proposons une vidéo pour regarder les dessins animés des années 90 et à l’époque, des films avaient été proposés notamment pour la lampe magique.



Les animaux du Bois de Quat’Sous

Ces animaux faisaient preuve d’une sagesse incroyable et les enfants étaient nombreux à suivre leurs péripéties au quotidien. Cette série était largement prisée dans les années 90, mais elle n’a jamais bénéficié d’une remise au goût du jour. Les téléspectateurs peuvent alors découvrir que la journée peut être chamboulée à cause des braconniers. Les animaux sont aussi menacés par la sécheresse, les incendies… Ce sont des thématiques qui sont toujours d’actualité et il est parfois intéressant de les évoquer avec les plus jeunes.



Impossible de manquer les Pokémon

Toutes les générations ont été bercées avec ces Pokémons qui ont pu bénéficier sur Netflix d’un nouveau film d’animation. Le succès n’est pas forcément celui escompté, mais vous pourrez apprécier d’autres contenus. Vous avez les films, mais également les premiers dessins animés qui faisaient l’unanimité. Cela a d’ailleurs donné naissance à Pokémon Go, une application renversante disponible sur iOS et Android. Elle permet de traquer les petites créatures pour devenir comme Sacha, le plus grand dresseur de Pokémons.



Vous avez désormais tous les dessins animés des années 90 les plus réjouissants, mais il y en a d’autres comme Denver.