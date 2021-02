Pour pouvoir profiter des applications offertes par Google Play, telles que la musique, les livres, divers achats, etc. Il faudra ajouter un nouveau compte à ce dernier, et afin d’y arriver, une connexion à un compte Google doit être établie. C’est par le biais de ce compte que les téléchargements de tous types d’applications peut être effectué. Cependant, vous ne devez pas disposer de deux comptes Google différents, sinon la procédure échouera. Pour ce qui est de l’accès vers Google Play store, sur des tablettes de type Amazon Fire ou bien Kindle Fire, possédant un système Android, le recours vers d’autres alternatives de contournement est recommandé. Et sachez que les appareils de types iOS ou Windows ne peuvent installer Google Play, car ils disposent d’un système spécifique.

Quelles consignes poursuivre ?

Afin d’ajouter un autre appareil à Google Play, voici comment vous devez procéder :

Sur votre nouveau périphérique, rendez-vous à Paramètres, puis appuyez sur Comptes pour repérer tous les comptes associés à l’appareil.

Tapez sur l'option Ajouter un compte . Une liste vous sera affichée proposant de nombreux comptes à ajouter.

Par la suite, cliquez sur l'option Google , afin d'associer le compte Google à l'appareil Android.

Une fois que vous aurez approuvé votre choix, connectez-vous en ouvrant Google Play Store.

Confirmez votre connexion en vous rendant au menu de Play store.

Au final, accédez à votre store sur Google Play. Et pour identifier vos achats appuyez sur Mes applications et jeux, dans le menu des paramètres. Il est possible de les repérer en entrant dans les diverses catégories de médias, en sélectionnant l’option Mes médias.

Comment en ajouter un sur une tablette Kindle Fire ?

Cette démarche requiert la disponibilité d’un nombre de matériel, à savoir : un ordinateur ayant comme système d’exploitation Windows, et un câble USB. Puis appliquez les étapes suivantes :

Ouvrez Paramètres sur votre tablette Kindle, puis choisissez Option du périphérique.

Par la suite activez l'option Activer ADB , pour connecter votre tablette au PC. N'oubliez pas de bancher l'USB.

Windows se chargera d'installer automatiquement tous les pilotes nécessaires pour la lecture.

Passez au téléchargement du pilote USB Google , par le biais de l’adresse developer Android.

Une fois que le téléchargement est effectué, extrayez le fichier ZIP.

Accédez au Gestionnaire de périphériques, puis choisissez l’option Fire . Au final, cliquez sur Update Driver , et téléchargez le script nécessaire pour l’installation de Google Play Store.

Extrayez le zip affiché puis ouvrez le fichier et exécutez le script, en double cliquant sur Install-Play-Store.bat.

Après cela, confirmez l’ABD sur votre tablette une fois que vous lui aurez autorisé l’accès. Puis entamez l’installation au niveau de votre PC. Il vous sera demandez de redémarrer la tablette, après que l’installation aura pris fin. Exécutez puis relancer la tablette, et accédez à votre compte Google Play Store. Ainsi, il vous sera possible de télécharger n’importe quelle application de votre choix.