Très souvent, les accessoires de salle de bain sont accrochés à l’aide de ventouses. La question de savoir comment les coller sur le carreau est donc extrêmement pertinente. De tels éléments sont pratiques, mais leur installation peut poser problème.

Le plus souvent, les articles sur les ventouses sont utilisés dans la salle de bain. Mais pour d’autres locaux, il existe de nombreux accessoires similaires. Ces produits présentent plusieurs avantages :

Ils peuvent être montés à la surface en quelques secondes à peine, sans outils auxiliaires .

. Ils ne laissent pas de marque sur la surface utilisée.

utilisée. Si nécessaire, la ventouse peut être retirée ou déplacée.

Le coût de ces accessoires est faible.

Grâce à ces propriétés, ainsi qu’à de nombreux autres facteurs positifs, les accessoires sur ventouses sont incroyablement populaires.

Comment doit être la surface sur laquelle sera collée la ventouse ?

Tout d’abord, vous devez vous assurer que les articles que vous achetez sur la ventouse ne seront pas impropres à la fixation. Les matériaux de qualité doivent avoir une surface interne parfaitement lisse. Ce facteur est décisif lors du choix. Assurez-vous de le vérifier avec vos doigts. Si vous sentez un creux ou un défaut, il est préférable de refuser un tel produit.

Faites attention au fait que la forme de la ventouse doit être correcte.

Un autre aspect important est l’évaluation de la surface des carreaux ou de la faïence. Elle doit être parfaitement plate, car il est impossible de coller la ventouse sur une surface en relief. Le brillant lisse convient le mieux à cette fin. Les pores d’une surface mate peuvent affaiblir la monture, tout comme les protubérances en relief, les divers défauts de surface et les particules de colle ou de mastic.

Comment monter une ventouse ?

Il existe plusieurs façons de coller des éléments sur des ventouses. Les méthodes de fixation les plus populaires sont :

L’utilisation d’alcool pour le dégraissage .

. L’utilisation de vaseline ou d’autres moyens similaires.

ou d’autres moyens similaires. L’utilisation de substrat de film de PVC sur une base auto-adhésive .

. Renforcement de la ventouse avec du mastic à la silicone.

La première méthode convient aux articles de petite taille et de faible poids. Par exemple, vous pouvez donc réparer une boîte à savon en plastique. La méthode consiste essentiellement à nettoyer et à dégraisser complètement la surface. En d’autres termes, il est nécessaire de nettoyer à fond de toute contamination: poussière, saleté, calcaire, rouille, graisse, savon, etc. Traitez ensuite la ventouse elle-même. L’alcool est le meilleur pour le dégraissage. Après, il suffit d’appuyer fermement la ventouse contre la surface. Si vous devez déplacer le produit, mouillez la surface à côté de la ventouse. Il sera facile de glisser sur une telle surface sans la décoller.

La deuxième option améliore la qualité de l’adhérence des surfaces. Cette méthode convient même à la fixation d’objets dans des aquariums de poissons vivants, le pétrolatum étant un outil sûr.

Si l’objet sur les ventouses est soumis à des charges importantes, vous devez rechercher un moyen plus efficace. La meilleure option consiste à utiliser du mastic à la silicone. Il assure une liaison solide des deux surfaces, ne se remarque absolument pas et, si nécessaire, il peut être nettoyé sans endommager la finition. Pour coller une ventouse avec du mastic, vous devez l’appuyer contre le mur. Pour sécher, laissez l’élément pendant une journée.