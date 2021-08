Lidl va proposer une meuleuse d’angle à moins de 35 euros ce jeudi 12 août

Si vous avez pu prévoir récemment de faire des travaux chez vous, alors c’est le moment ou jamais de faire le plein de bonnes affaires chez Lidl en cette fin de semaine, vous n’allez clairement ne pas le regretter ! En effet, si certaines grandes enseignes profitent de l’été pour pouvoir se préparer à la rentrée, ce n’est pas du tout le cas de Lidl qui ne prend aucun répit, et cela, même pendant l’été. Mais pour autant, si on aurait cru voir de plus en plus de français dans la tourmente et éviter les bonnes affaires, c’était sans compter sur cette grande enseigne allemande qui ne cesse de faire parler d’elle de plus en plus fort dans le monde du bricolage.