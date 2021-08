Lidl commercialise ce marteau perforateur avec une promotion de plus de 20% en exclusivité

À l’heure où il se trouve que de plus en plus de français se trouvent être dans le besoin, personne n’aurait pu imaginer il y a de cela quelques années maintenant que la situation allait être aussi dramatique à tous points de vue pour les français. En effet, à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, mais également depuis la crise économique d’il y a tout juste quelques années, on peut constater que pour certains foyers, c’est vraiment une période qui est assez difficile à vivre. Malheureusement, les pertes d’emploi sont encore nombreuses dans le pays et les décisions politiques ne sont pas toujours prises dans le sens des personnes qui sont à la recherche d’un emploi assez stable de nos jours.

Mais heureusement, il se trouve que Lidl a pu prendre les choses en main et proposer dans ses magasins des produits en promotion dans des domaines aussi divers que variés, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient encore il y a tout juste quelques semaines d’un fameux robot de cuisine qui a fait beaucoup parler de lui dans le monde des médias et dans la presse nationale. Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que Lidl allait pouvoir frapper aussi fort en proposant ce produit à un prix aussi dingue. Toutefois, on a pu constater que l’enseigne n’avait pas froid aux yeux et pouvait proposer de plus en plus de belles promotions.

Lorsque l’on aurait même pu penser que Lidl n’est pas toujours bien placé en termes de prix, c’est mal les connaître et les enseignes bricolage ont beaucoup de difficultés à tenir la charge face à un tel concurrent comme Lidl qui peut être assez dur et agressif dans ses différents prix…

Un marteau perforateur Parkside testé et approuvé par les utilisateurs

Si de plus en plus de français se tournent de nos jours vers le bricolage fait maison, ce n’est pas toujours un choix : en effet, avec des tarifs professionnels qui peuvent parfois être de plus en plus cher, personne n’aurait peut-être en mesure de penser une seule seconde que l’enseigne Lidl allait proposer un produit aussi concurrentiel que celui-ci et à un prix qui est vraiment dérisoire. En effet, ce marteau perforateur est seulement vendu à 49,99 euros au lieu de 64,99 euros, ce qui fait une très belle promotion qui grimpe à 23%.

Même en période de soldes, il se trouve que certaines grandes enseignes de bricolage n’arrivent pas toujours à proposer des prix aussi bas, et c’est alors que Lidl a pu les mettre à mal avec sa marque de distributeur Parkside qui ne cesse de prendre de plus en plus de parts de marchés…

Quels sont les avantages de ce marteau perforateur Lidl ?

Si aujourd’hui vous vous demandez quels sont les différents avantages proposés par ce marteau perforateur, alors vous n’allez clairement pas être déçus, c’est le moins que l’on puisse dire ! Outre le fait que celui-ci dispose d’une puissance qui est assez élevée, celle-ci vous permettra de perforer assez facilement, mais ce n’est pas tout !

En plus de cela, vous allez pouvoir facilement percer le béton et la pierre, ce qui peut être assez utile notamment si vous êtes en train de réaliser des travaux chez vous pour une maison ou bien chez un ami par exemple…