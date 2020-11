Lave-vaisselle : une drôle de pénurie en France, plusieurs retards seraient annoncés

Plusieurs appareils électroménagers ont largement été sollicités par les Français à cause du coronavirus et du confinement. En effet, lorsque vous êtes enfermé chez vous ou victimes d’un couvre-feu, vous ne souhaitez clairement pas faire la vaisselle. Vous tentez alors de trouver un appareil à moindre coût sur Internet ou dans les magasins pour supprimer cette corvée. Que ce soit en France ou ailleurs, la chaîne d’approvisionnement semble être au coeur d’une pénurie qui pourrait durer jusqu’à Noël selon les données transmises par le journal l’Alsace.

Le lave-vaisselle a été victime de cette épidémie

Le journal a constaté notamment en Alsace que les cuisinistes avaient quelques difficultés pour obtenir un lave-vaisselle. La fabrication ne répond pas forcément à la demande et il y a aussi une augmentation de la demande. Il faut noter que cet appareil est révolutionnaire puisqu’il vous permet de supprimer une corvée insupportable à savoir la vaisselle.

Les délais de livraison ne seraient pas respectés à cause de cette pénurie qui devrait être au rendez-vous jusqu’à Noël .

. Les Français sont également impatients et ils ne comprennent pas forcément cette situation.

D’autres appareils électroménagers seraient aussi au coeur des demandes comme les robots de cuisine.

Si vous souhaitez acheter un appareil de ce genre pour Noël, il est conseillé de l’acquérir immédiatement.

La plupart des cuisinistes et ménagistes alsaciens sont confrontés à une pénurie inédite d’appareils électroménagers, notamment de lave-vaisselle. En cause : des tensions sur la fabrication et une soudaine augmentation de la demande https://t.co/bqupwYwMMY pic.twitter.com/vOsh75sG0M — DNA (@dnatweets) October 25, 2020

Ce serait surtout les petits fournisseurs qui seraient victimes de cette pénurie puisqu’ils n’ont finalement pas les stocks des grandes enseignes qui pourraient à nouveau être les grandes gagnantes. De plus, certaines usines de montages attendent selon le journal des pièces asiatiques et elles ne seraient toujours pas arrivées.

Une pénurie également identifiée au Canada

Finalement, le constat est le même selon le site Le Soleil puisque la demande est élevée alors que les moyens de fabrication sont limités. Certaines usines sont au ralenti à cause du coronavirus, d’autres n’arrivent pas à tenir les délais au vu de la demande et l’obtention de certaines pièces serait très complexe. Pendant le confinement, les commandes ont largement été en hausse, mais les petites mains n’arrivent pas à suivre la cadence.

On l’avait pas vu venir mais grosse #pénurie de tablettes lave-vaisselle à venir. Faites vos réserves. #corotablette pic.twitter.com/kOym6YpSVd — Joel Franka (@joelfranka) March 21, 2020

Si toutefois la seconde vague de coronavirus frappe de plein fouet les pays avec un nouveau confinement, ces spécialistes estiment que la situation pourrait clairement empirer avec une demande beaucoup plus forte. Le lave-vaisselle est donc comme le sèche-linge ou la machine à laver un appareil très confortable à utiliser et surtout révolutionnaire. Vous ne pourrez plus réaliser cette corvée et certains modèles sont même plus économiques que la vaisselle à la main.