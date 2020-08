Quels critères retenir pour le choix de son barbecue gaz ?

Le barbecue gaz : comment bien le choisir ?

Mais bien avant d’acheter son barbecue, plusieurs critères de sélection sont à considérer. Comment alors faire pour bien choisir son barbecue à gaz ?

Choisissez le vôtre en fonction du modèle voulu, des matériaux utilisés pour sa conception et des équipements optionnels livrés avec l’ensemble.

Se pencher sur le meilleur modèle adapté à ses besoins

Le barbecue gaz dès le printemps doit s’adapter à vos besoins et la taille de l’espace à votre disposition et les fréquences d’usage. En fonction de ces trois points, on distingue 4 différents modèles de barbecue à gaz : le barbecue chariot, le barbecue pour cuisine extérieur, les planchas et enfin le barbecue multicuisson.

Le barbecue chariot

Vous envisagez de déplacer votre barbecue à gaz en fonction de vos besoins et des saisons ? Il conviendrait de choisir un modèle à taille et poids permettant un déplacement sans trop d’encombrement. Le barbecue chariot se présente à ce point comme le modèle le mieux recommandé pouvant servir 2 à 4 personnes durant le barbecue.

Pratique, ce modèle peut être facilement déplacé à l’extérieur étant équipé de roulettes. Dans tous les cas, il saura vous proposer un espace de cuisson dédié au beau milieu du jardin.

Le barbecue pour cuisine extérieure

Comme son nom l’indique, le barbecue gaz pour cuisine extérieure a vraiment été conçu pour répondre à des besoins de barbecue dans le cadre d’évènements extérieurs : pique-nique, camping, sorties en plein air… Contrairement au barbecue chariot, il peut desservir un nombre important d’invités. Seulement, en raison de sa taille imposante, il est plus contraignant à transporter.

Largement fonctionnel, ce barbecue s’équipe d’une surface pour cuisson, d’un plan de travail et même d’un évier avec poubelle. Simple à monter, il ressemble beaucoup plus à une cuisine ambulante qu’à un barbecue fonctionnant au gaz.

La plancha

Un modèle de barbecue à gaz réduit, le plancha intéresse actuellement la majorité des utilisateurs de barbecue en raison de sa grande portabilité. Facile à utiliser, nettoyer et ranger, il convient parfaitement à un usage pratique dans le cadre d’une soirée entre amis ou en famille. De plus, étant plus léger que les autres modèles de barbecue gaz, il s’utilise tant en intérieur qu’en extérieur.

La plancha est généralement disponible sur le marché en deux modèles : en fonte et en inox. Le modèle en fonte conserve mieux la chaleur, mais est sensible à l’humidité. L’inox de son côté présente l’avantage d’un chauffage et d’un refroidissement rapide.

Le barbecue multicuisson

Un modèle tendance, le barbecue multicuisson s’apprécie aussi fortement auprès des consommateurs. À multifonction, il présente en plus de la grille à viande une cuisine d’extérieur complète pouvant concocter d’autres plats en accompagnement des brochettes comme le wok, le plat paëlla, le kit pizza et les volailles.

Choisir la bonne matière pour son barbecue

En général, le barbecue gaz est conçu soit en acier, soit en inox ou en fonte. L’acier étant un matériau léger, il procure un usage pratique et facilement transportable, mais devra être suffisamment épais pour pouvoir proposer un modèle rigide, résistant aux chocs, à la rouille et aux changements thermiques en extérieur.

Le barbecue en inox s’acquiert à un prix plus cher par rapport à celui en acier, mais présente l’avantage d’une meilleure résistance aux chocs et à la corrosion. Enfin, le modèle en fonte propose une base plus lourde, mais plus solide. Il convient surtout aux barbecues en intérieur à placer quelque part dans sa cuisine.

La puissance et le nombre de brûleurs

Dans le choix du meilleur barbecue fonctionnant à gaz, vous devez en principe opter pour un modèle avec un nombre de brûleurs et une puissance pouvant répondre à vos besoins de consommation. Le nombre de brûleurs dépend à priori de la taille de l’équipement qui est en moyenne de 2 à 3. Néanmoins, on pourra retrouver un barbecue comportant 6 brûleurs en réalisant une recherche approfondie sur la toile.

Aussi, pensez à vérifier si le barbecue dispose des boutons de réglage nécessaires pour assurer une bonne cuisson des aliments à griller.

La présence d’équipements optionnels

En dernier point, il est toujours plus intéressant d’utiliser un barbecue gaz offrant des équipements optionnels en plus. En effet, la présence de ces équipements peut largement augmenter le niveau de confort d’utilisation du modèle : option d’allumage piézoélectronique, brûleurs latéraux, grille de réchaud, kit de rôtisserie…

Une possibilité de cuisson verticale

Certains barbecues à gaz proposent une option de cuisson à la verticale pour mieux vous faire plaisir. Ce genre de modèle évite le contact direct des graisses avec le feu afin de limiter la création des fumées durant le barbecue. Il s’adapte donc à un usage en milieu urbain et en intérieur.

Et en plus d’éviter cette création de fumée lourde, ce barbecue gaz autorise aussi une cuisson avec tournebroche.