Zara : des bottes que toutes les femmes vont s’arracher, elles sont très spéciales

Il y a des tendances qui ne s’expliquent pas et elles sont parfois très bizarres. Bien sûr, les bottes de Zara ne devraient pas combler toutes les femmes, notamment celles qui n’apprécient pas les versions de pluie en caoutchouc. Pourtant, des consommatrices sont de plus en plus nombreuses à vouloir les acheter. Il suffit de regarder les vidéos postées sur YouTube pour constater que toutes les adeptes proposent dans leur présentation de telles bottes. Un modèle est facturé moins de 50 euros comme le Tribunal du Net a pu le repérer et vous serez peut-être satisfait.

Voir cette publication sur Instagram Inspecteur gadget en mission chez ikea Une publication partagée par 𝔠𝔞𝔯𝔩𝔞 𝔤𝔦𝔫𝔬𝔩𝔞 (@carla_ginola) le 15 Oct. 2020 à 12 :26 PDT

Comme porter des bottes en caoutchouc ?

Vous pensez sans doute que ces bottes sont réservées au potager ou encore à la marche sous la pluie. Elles protègent efficacement vos petits pieds du froid et de la pluie surtout lorsqu’elles sont fourrées. Toutefois, elles sortent des placards pour s’adapter plus aisément à vos tenues vestimentaires et vous pourrez alors opter pour des bottes en caoutchouc à moins de 50 euros chez Zara.

C’est la paire qui est sans doute la plus à la mode pour cette saison et le prix n’est pas forcément très élevé .

. Les adeptes d’Instagram sont aussi nombreuses à proposer ces fameuses bottes de Zara.

Le confort est au rendez-vous et vous pourrez les porter avec un pantalon comme un jean ou encore une jupe.



Le choix des vêtements dépend forcément de vos préférences et de la couleur des bottes puisqu’elles sont déclinées en plusieurs teintes. Si vous êtes sur Instagram, vous pourrez clairement découvrir quelques associations sympathiques qui rendront ces bottes un peu plus réjouissantes.

Des bottes à la mode et faciles à dénicher

Il suffit de vous rendre sur le site de Zara pour découvrir les fameuses bottes de pluie. Sur Instagram, de nombreuses femmes ont également adopté cette tendance et vous aurez ainsi des idées pour les associer à vos tenues. Certes, elles sont clairement adaptées pour la pluie et il est finalement assez bizarre de les porter avec une tenue traditionnelle. Toutefois, les femmes aiment souvent jongler avec toutes les tendances en cassant également les codes. Elles semblent donc idéales avec une jupe, mais les collants seront de rigueur puisque la saison automnale peut être fraîche notamment le matin.

Voir cette publication sur Instagram 🍂 Une publication partagée par Wioletta Flaga (@spodenkimoje) le 8 Oct. 2020 à 9 :24 PDT

Les femmes n’hésitent pas à les porter avec de longs manteaux ou de grandes vestes, mais le pantalon semble à bannir, cela dépend de l’effet que vous recherchez. Si vous vous rendez chez Zara dans les prochains jours, il sera peut-être judicieux de regarder les rayons pour réussir à trouver ces bottes de pluie qui sont aussi présentes chez des concurrents.