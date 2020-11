Une photo d’un bébé qui fait un doigt d’honneur à ses parents pendant l’échographie devient virale !

C’est souvent le moment le plus attendu par les parents qui attendent un enfant. Ils peuvent ainsi le découvrir pour la première fois et pour les jeunes parents, cet instant est souvent l’un des plus magiques pendant la grossesse. Toutefois, ce couple originaire d’Angleterre a eu une drôle de surprise en découvrant les clichés. En effet, les parents ont découvert leur enfant qui réalisait un doigt d’honneur.

Une image virale qui se propage sur les réseaux

Jess Johnson est âgée de 24 ans et elle réalisait la dernière échographie de sa grossesse avant d’accueillir ce petit être. Toutefois, elle était loin de s’imaginer que l’enfant leur réservait une petite surprise. La photo de cette échographie a fait le tour du web puisqu’elle est assez stupéfiante. Elle vous offrira également un petit sourire, car ce n’est pas tous les jours que l’on peut assister à une scène similaire.

Lorsque la maman réalise sa dernière échographie, un problème est au rendez-vous puisque le papa ne peut pas être présent .

. Le couple décide alors de payer ensuite une échographie en 4D pour que le jeune papa puisse découvrir son enfant.

Cette technologie est révolutionnaire, car elle vous permet de regarder le bébé qui est en mouvement, mais également en trois dimensions.

L’enfant semble déjà avoir beaucoup d’humour puisqu’il réalise un doigt d’honneur à ses parents qui sont en train de le regarder via l’écran pour les besoins de cette échographie. Au départ, ce n’était pas si facile de le voir.

La jeune maman a pu se confier sur cette échographie

Lorsque les parents tentent de découvrir le visage du bébé, c’est un peu chaotique puisque l’enfant n’est pas dans la meilleure position. Les bras lui servent à cacher son visage, mais par la suite, après 5 longues minutes d’attente, l’enfant décide de se dévoiler toujours bien sûr sans le vouloir. Et il a offert à cet instant un doigt d’honneur à ses parents comme, pour le dire, vous m’ennuyez à vouloir me regarder. La situation est assez drôle, cela explique aussi son côté viral. Vous pouvez peut-être la découvrir sur les réseaux sociaux.

Autour d’eux, la famille et les amis ont été assez stupéfaits de découvrir une telle scène puisque ce n’est pas tous les jours qu’une telle image peut être faite dans le ventre de la maman. Les parents s’apprêtent désormais à vivre le plus grand chamboulement de leur vie puisqu’il s’agit de leur premier enfant. Nous leur souhaitons alors tout le bonheur !