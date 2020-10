Propriété de l’eau : vous serez forcément surpris par ces découvertes, faites cet atelier avec vos enfants !

Vous ne vous posez sans doute pas cette question : quelles sont les propriétés de l’eau ? Pourtant, ce liquide qui semble banal peut clairement vous surprendre et ce fut le cas au cours de nos découvertes que nous avons décidé de vous partager. Vous pourrez notamment la retrouver dans la nature sous trois formes à savoir le gaz, le solide et le liquide.

Les propriétés les plus incroyables de l’eau

L’eau a la possibilité de vous surprendre notamment pendant l’hiver. En effet, l’eau chaude peut geler plus aisément que l’eau froide, il est alors déconseillé de verser une casserole sur votre pare-brise. Le choc thermique serait aussi néfaste et pourrait briser celui-ci.

Selon les précisions de Futura Sciences, il y a deux formes pour l’eau liquide, l’une a même une faible densité par rapport à la seconde .

. L’eau est aussi un excellent solvant, vous pourrez donc facilement dissoudre du sucre par exemple ou du sel.

Vous pouvez donc retrouver au même endroit de l’eau liquide et solide, elle peut toutefois être liquide jusqu’à -48 degrés.

Pour cette dernière propriété, c’est assez surprenant, mais les chercheurs ont pu découvrir que l’eau pouvait être liquide jusqu’à -48 degrés et elle est en mesure de se geler sans raison apparente. De plus, l’eau a tendance à rétrécir lorsqu’elle fond, selon les recherches, elle perd environ 10 % de son volume lorsqu’elle passe d’un état à un autre, c’est assez incroyable.

La glace est même moins dense que le liquide

Finalement, nous avons besoin quotidiennement de l’eau et nous l’utilisons également tous les jours en fonction de vos envies, mais nous connaissons très mal ce liquide finalement. Nous apprenons également sur ce site que la glace est moins dense que l’eau lorsqu’elle est liquide. Vous pourriez penser qu’un glaçon est plus lourd lorsqu’il se retrouve dans un liquide, mais l’inverse peut se produire. En effet, les glaçons peuvent surnager lorsqu’ils se retrouvent dans un verre. L’eau présente une anomalie alors que certaines substances lorsqu’elles gèlent ont leurs molécules qui peuvent se rapprocher.

Vous pouvez d’ailleurs réaliser cette petite expérience avec vos enfants, ils seront sans doute heureux de découvrir que le résultat est surprenant. Vous avez donc un bac avec des glaçons que vous remplissez d’eau et vous passionnez quelques heures. Dans un verre, vous le remplissez à moitié d’eau et vous déposez un ou deux glaçons. Vous pourrez constater qu’il y a moins de molécules dans un glaçon, c’est pour cette raison qu’il est plus léger.