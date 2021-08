Lidl propose un week-end de folie du vendredi 13 au dimanche 15 août !

C’est désormais une nouvelle qui va faire beaucoup de bruit pour les plus grands fans de l’enseigne Lidl, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, à l’heure où il se trouve que certains français peuvent être dans l’attente de la rentrée, ils vont pouvoir enfin se faire plaisir en profitant des produits de l’enseigne allemande Lidl. Concrètement, depuis maintenant plusieurs mois, on a pu voir de plus en plus de produits d’une qualité assez exceptionnelle, mais on ne pensait pas que la marque allait pouvoir aller aussi loin en proposant des produits d’une qualité aussi exceptionnelle que ce que l’on a pu voir dans le tout dernier catalogue.

Avec de plus le prochain week-end du 15 août qui n’arrange pas vraiment les français, c’est une occasion en or pour bon nombre d’entre eux de profiter pleinement de la situation : ils vont pouvoir se faire plaisir et enfin faire des économies assez importantes sur le budget de la rentrée scolaire. Mais ce n’est pas tout, car si vous n’avez pas pu partir en vacances pendant cet été, vous allez en revanche pouvoir en profiter très largement pour pouvoir vous faire plaisir et surtout faire des achats complètement dingues…

Pas de jour férié pour Lidl qui propose des produits exceptionnels ce week-end

On se souvient notamment de certaines fois où Lidl avait pu faire parler de son enseigne avec des produits high-tech ou encore les fameuses sneakers qui se sont arrachées au bout de quelques minutes seulement pour pouvoir être revendues par la suite sur le web : ce n’est rien par rapport à ce qui va pouvoir vous attendre en ce beau week-end du 15 août !

Sur les réseaux sociaux, les français ont été assez nombreux à se plaindre des jours fériés de cette année, et on peut dire en effet que ces derniers ne sont pas bien tombés du tout, à l’heure où il se trouve par ailleurs que bon nombre de personnes ont pu avoir l’occasion une très bonne partie de l’année chez eux sans avoir la possibilité de sortir à cause des confinements à répétition. Et si le gouvernement pourrait bientôt prendre une décision à ce sujet, cela ne va clairement pas empêcher Lidl de prendre une décision et de faire des prix aussi bas que ceux que l’on a pu voir encore récemment dans son catalogue.

Des pizzas, de la lessive, du vin : il y a de quoi passer un bon week-end chez Lidl

En effet, l’enseigne allemande va proposer des promotions assez importantes qui vont même monter jusqu’à 60%, alors c’est le moment ou jamais d’en profiter ! Dans l’opération « Super week-end » proposée par Lidl, on ne compte plus le nombre de produits complètement fous que l’on retrouve, et vous n’allez même pas en revenir…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour le week-end du 15 août, Lidl a pu voir les petits plats dans les grands et vous allez adorer voir les différents produits mis en vente actuellement. En effet, que ce soit pour du bon vin rosé du Pays d’Oc vendu à seulement 2,79 euros au lieu de 6,99 euros, ou encore de la lessive liquide vendue à 2,07 euros au lieu de 3,45 (soit 40% de remise), vous n’allez pas en croire vos yeux. En revanche, les quantités seront très limitées, alors ne perdez pas une minute !