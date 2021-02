Colons de Catane est un jeu de stratégie bien établi proposant un grand nombre de variantes. Il s’articule autour d’une gestion simple des ressources et dispose d’un tableau qui est refait chaque fois que vous le jouez. Le jeu est vraiment unique, contrairement à tous les autres jeux de société auxquels nous avons joué auparavant. Il est resté un des jeux favoris avec nos enfants et lors de dîners pour adultes également. C’est moins normatif que Monopoly, et moins indiscret que Risk et plus intéressant que les deux ! Nous pensons que sa véritable force réside dans la manière dont le conseil d’administration et les dés travaillent ensemble pour rendre le jeu différent à chaque fois.

Comment jouer aux Calons de Catane ?

Voici comment jouer :

Votre première priorité absolue dans n’importe quel jeu de colons devrait être la construction de nouvelles colonies . Étant donné que chaque établissement doit être séparé d’au moins deux espaces, cela signifie que vous devrez généralement construire deux nouvelles routes chaque fois que vous souhaitez créer un établissement,

Déplacez-vous tôt vers un port, si possible. Les ports 2-en-1 sont parfaits si vous avez une production élevée de ressource associée, car vous n'aurez plus à faire confiance à d'autres joueurs pour obtenir ce dont vous avez besoin. Vous aurez besoin de beaucoup d'espace pour jouer dans de nouvelles agglomérations et éventuellement atteindre la route la plus longue,

La mise à niveau de vos colonies vers des villes est le seul moyen d'augmenter votre production de ressources. En règle générale, les meilleurs emplacements disponibles sur le tableau sont choisis lors du placement initial, alors vos implantations de départ seront probablement celles que vous souhaitez mettre à niveau en premier,

Procurez-vous quelques moutons et achetez des cartes de développement. Dans le pire des cas, il s'agit d'un soldat, parfois d'un point de victoire et parfois d'une carte spéciale qui vous permettra de jouer le jeu plus tard en votre faveur,

Commerce : la plupart des gens n'échangeront pas avec vous à moins que leur position ne soit renforcée. Assurez-vous donc que chaque fois que vous négociez, vous bénéficiez également d'une amélioration de votre position. Échangez à votre tour pour obtenir des ressources que vous pourrez utiliser immédiatement,

Le voleur frappera chaque fois que quelqu'un lance un sept. C'est le chiffre le plus courant sur deux dés à six faces et se produira en moyenne tous les six tours. Pour cette raison, rester assis avec plus de sept cartes en main est une mauvaise idée.

Combien de temps le jeux peut prendre ?

Le jeu peut prendre quelques heures à jouer si vous avez des joueurs déterminés qui ne sont pas disposés à échanger librement. Comme il s’agit d’un jeu assez complexe à bien des égards, la recommandation d’âge de 8 ans et plus est un bon guide, et il existe un ensemble séparé Enfants de Catane disponible pour les jeunes joueurs.

De manière générale, vous devez dépenser des ressources chaque fois que cela est possible. Évidemment, cela implique de construire de nouvelles villes et colonies chaque fois que vous le pouvez, ou même de construire des routes supplémentaires et d’acheter des cartes de développement supplémentaires. Et n’ayez pas peur d’utiliser les ports si vous avez une grande main de cartes; Expédier trois moutons pour une brique peut sembler une mauvaise affaire, mais cela peut vous aider à garder votre main sous la limite des voleurs tout en vous donnant simultanément les ressources dont vous avez besoin.