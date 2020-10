Être une vrai parisienne : Voici ce que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe !

La Parisienne a toujours été considérée dans l’univers de la mode comme la représentante du chic absolu. Il est vrai que les rives de la Seine ont vu défiler maints personnages aussi talentueux que prestigieux. La grande Coco Chanel a définitivement libéré les femmes de leur carcans et corsets et a créé l’indémodable et éternelle petite robe noire. Mais d’autres ont passé par là. Christian Dior, Yves Saint Laurent ou encore Givenchy sont entrés dans les annales pour leurs collections à la fois chics et intemporelles. le Kaiser lui-même a immortalisé la Parisienne. Karl Lagerfeld appréciait en effet beaucoup le chic parisien et sa collaboration avec Chanel a redonné tout son lustre d’antan à cette merveilleuse maison de couture. Mais le chic parisien ce n’est pas que les maisons de couture et les grandes marques. C’est un style, c’est une façon de s’habiller et surtout c’est l’art et la manière de savoir cumuler de belles pièces pour être élégante à tout moment.

L’élégance et le chic sont avant tout basé sur de belles pièces

En fait pour être chic à tout moment, seule une quinzaine de basiques sont nécessaires. Parmi les pièces à posséder absolument dans sa garde-robe on trouvera bien entendu de belles et confortable ballerines et un trench classique. Une paire de lunettes noires de type Ray-Ban ainsi qu’une classique marinière. Du coté du chaussant, des escarpins noirs de très belle qualité ainsi qu’un blouson en cuir noir de préférence. Un beau chapeau noir viendra compléter au niveau des accessoires. Pour la période estivale il faudra compter sur un jean blanc mais également un blazer bleu marine. En hiver, des bottines en daim. Il conviendra d’y ajouter un pull col roulé. Bien entendu, des sous-vêtements comme par exemple un soutien-gorge triangle s’imposent. Mais aussi un jean noir, un pull d’homme bleu marine en cachemire ainsi qu’une jolie robe noire.



De petites pièces en complément

Bien entendu la garde-robe ne va pas se résumer qu’à ça mais il faut savoir qu’à partir du moment ou on possède ces 15 basiques dans son dressing tout est possible. Cela va faire une base de garde-robe qui va permettre d’assurer à tout moment. Bien sûr on peut par-ci par-là rajouter des accessoires mode mais c’est toujours le basique de qualité qui fait le chic. Ainsi pour les lunettes par exemple l’idéal c’est la marque Ray-Ban tout comme un trench signifie en principe automatiquement Burburry. Bien entendu des escarpins noirs de Louboutin ce serait magique. On est tout à fait conscient que ce n’est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Les vrais dépenses doivent être faites pour ses 15 pièces. En effet, en combinant ces éléments on sera toujours parfaitement habillé.

Une bonne combinaison de basiques pallient à toutes les circonstances

Une soirée chic ? Très simple : il suffira de sortir sa robe noire. Une tenue casual ? Sans aucun problème : le blazer, la marinière et le jean. Pour un weekend ou une sortie en toute décontraction un jean, des ballerines, le blouson en cuir et tout ira bien. L’avantage de ces basiques c’est que lorsqu’ils sont choisis dans des matières de bonne qualité, ils durent longtemps et surtout ils sont indémodables. En fonction des saisons, on rajoute un petit accessoire ou quelques tops par-ci par-là pour toujours être bien habillé. Et cela la parisienne l’a très bien compris. Elle sait comment gérer son dressing. Elle sait comment combiner les pièces. Et elle sait dans quelle pièce investir. Et vous aussi maintenant. Certes on sait très bien que l’habit ne fait pas le moine mais il ne faut jamais oublier qu’il y contribue grandement. Le vêtement fait partie des premières impressions qu’on fait quand on rencontre quelqu’un. Or, on n’a jamais l’occasion de faire une seconde fois une première bonne impression. Donc autant mettre toutes les chances de son côté tout de suite.