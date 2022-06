Chauffeur Uber gagne 240 000 euros sans faire de course grâce à cette influence, voici la raison surprenante !

Alors que de plus en plus de personnes peuvent clairement avoir du mal à justifier tout l’argent qu’ils gagnent au quotidien, force est de constater que de plus en plus de personnes peuvent parfois avoir du mal à joindre les deux bouts, et pour cause : on compte de plus en plus de personnes qui se plaignent parfois de situations toutes plus complexes les unes que les autres !

En revanche, quand on peut parler des chauffeurs Uber, il se trouve que la situation est parfois bien plus délicate que ce que l’on aurait pu imaginer, c’est le moins que l’on puisse dire. Bien que certains d’entre eux ne se privent clairement pas pour pouvoir prendre la parole et ainsi dire très haut et fort tout ce qu’ils peuvent penser quant aux conditions de travail qu’ils peuvent subir au quotidien, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que la situation allait aller aussi loin que cela.

This Uber driver helped a TikTok influencer get back her stolen items — in return, she raised more than $200,000 to help him and his family Check out Becca Moore on TikTok & Instagram: @becccamooore pic.twitter.com/RrqsxjeHyO — NowThis (@nowthisnews) May 16, 2022

Des méthodes de travail très contestées qui font du bruit !

Fort heureusement, on constate tout de même que de plus en plus de personnes en France et dans le monde ne se privent plus du tout pour dénoncer les toutes dernières situations que l’on trouve, et on compte par ailleurs de plus en plus de personnes qui peuvent être assez sous le choc quand on évoque le fait que vous allez devoir trouver de plus en plus de solutions adéquates pour bien vivre. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, bien au contraire ! Avec de plus en plus de personnes qui peuvent se tourner vers ce mode de travail pour essayer de s’en sortir, on constate que c’est une solution qui est de plus en plus controversée, notamment par les autorités françaises et internationales.

Pour ainsi dire, de plus en plus de personnes n’hésitent pas à dire d’ailleurs qu’il s’agit purement et simplement d’une forme de salariat déguisé, avec des contraintes assez énormes en termes de plages horaires. Bien qu’Une essaye tant bien que mal de se défendre, on constate tout de même que la solution fait encore débat à ce jour…

Une influenceuse pas comme les autres qui vit un cauchemar !

Comme vous le savez sans aucun doute, les festivals ont enfin pu reprendre plus belle partout dans le monde, et à commencer par les États-Unis. Ainsi, on constate que des millions de personnes ont justement eu la chance de se rendre au fameux festival de Coachella qui a pu réunir bon nombre de personnes. En revanche, il se trouve que la fameuse influenceuse aux États-Unis, Becca Moore, a pu vivre une situation assez cauchemardesque qu’elle n’avait clairement pas pu imaginer une seule seconde.

Alors qu’elle dispose de 885 000 abonnés actuellement sur le réseau social TikTok, la jeune femme a pu partager une vidéo pour dire qu’elle avait vécu un drame lors de son retour à Coachella. En effet, on lui a tout volé, et elle a pu clairement dire haut et fort que c’était un cauchemar pour elle. Heureusement, il se trouve que son chauffeur Uber a été très compréhensif…

250 000 dollars de dons après avoir aidé la jeune femme

Bien que le chauffeur ait pu conduire la jeune femme qui n’avait donc rien payé, celui-ci n’a pas hésité à se rendre au Starbucks avec elle et prendre toute sa journée de congés pour la soutenir. Ce n’est que par la suite que la jeune femme a lancé une campagne de dons pour son chauffeur, qui aura atteint une somme incroyable !