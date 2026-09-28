Écran LG UltraGear 1000 Hz : taillé pour l’e-sport

LG lance en France le LG UltraGear 25G590B, son premier moniteur gaming Full HD capable d’atteindre nativement 1000 Hz. Ce modèle de 24,5 pouces cible avant tout les joueurs de FPS et les compétiteurs à la recherche d’une image plus fluide.

LG pousse la fréquence d’affichage bien au-delà des 240, 360 ou 500 Hz déjà rencontrés sur les écrans dédiés à l’e-sport. Le constructeur mise ici sur une dalle compacte, une forte réactivité et plusieurs traitements destinés aux mouvements rapides. Le 25G590B arrivera en France le 7 octobre 2026 au prix indicatif de 999,99 euros.

Le LG UltraGear atteint nativement 1000 Hz

La principale particularité du 25G590B tient à son taux de rafraîchissement natif pouvant atteindre 1000 Hz en Full HD. LG présente son modèle comme son premier moniteur gaming FHD capable d’atteindre cette fréquence sans passer par un mode d’affichage différent.

Le constructeur vise surtout les parties compétitives rapides. Dans un FPS, une fréquence élevée réduit l’intervalle entre deux images affichées. Les mouvements adverses et les changements de direction peuvent ainsi apparaître avec davantage de continuité à l’écran.

LG associe cette fréquence à la technologie Motion Blur Reduction Pro. Celle-ci travaille sur la lisibilité des objets rapides et limite le flou lié aux mouvements. Le 25G590B utilise également une dalle IPS dotée d’un traitement antireflet.

Un écran compact pensé pour l’e-sport

LG a retenu une diagonale de 24,5 pouces, un format répandu sur les postes consacrés aux compétitions de jeux vidéo. Cette taille concentre l’action dans une zone relativement réduite et aide le joueur à garder les informations principales dans son champ de vision.

Le pied suit la même orientation. Sa conception compacte libère davantage d’espace autour du clavier et de la souris. L’utilisateur peut aussi régler la hauteur, la rotation et l’inclinaison du moniteur afin d’adapter sa position devant l’écran. Le choix d’une définition Full HD accompagne cette orientation vers les FPS. LG met ici l’accent sur la fréquence et la réactivité plutôt que sur une hausse de la définition.

LG ajoute des réglages assistés par IA

Le 25G590B embarque aussi AI Scene Optimization. Cette fonction ajuste certains paramètres d’image en fonction du genre de jeu détecté. LG complète cet ensemble avec AI Sound, chargé d’adapter le rendu audio et la communication pendant les parties.

Ces fonctions s’ajoutent donc aux caractéristiques directement liées à l’affichage, sans remplacer les réglages physiques du moniteur. L’ensemble réunit la dalle IPS, le traitement antireflet, Motion Blur Reduction Pro et les différents ajustements du pied. Le LG UltraGear 25G590B sera commercialisé en France à partir du 7 octobre 2026. Son prix indicatif est fixé à 999,99 euros.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.