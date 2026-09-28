grand prix d’azerbaïdjan : découvrez les six pilotes qui ont brillé et les cinq qui ont rencontré des difficultés sur le circuit de bakou.

Grand Prix d’Azerbaïdjan : 6 pilotes en réussite et 5 en difficulté

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Russell a signé une victoire éclatante au Grand Prix d’Azerbaïdjan, après un week-end presque parfait à Bakou. Le pilote Mercedes a décroché la pole avec 0,837 seconde d’avance. Kimi Antonelli, son rival au championnat, a terminé les qualifications au 16e rang après un accident.

Les éléments disponibles mettent surtout en lumière deux trajectoires opposées à Bakou : celle de Russell et celle d’Antonelli. Ils ne précisent pas les noms des autres pilotes en réussite ou en difficulté.

Cette course automobile a donc livré un contraste net entre coéquipiers, avant même le départ. Le classement final et les autres résultats ne figurent pas dans les informations fournies.

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Grand Prix d’Azerbaïdjan : Russell frappe fort

Russell a dominé son week-end grâce à une Mercedes très rapide. Il a trouvé son rythme dès les premiers tours des essais. Cette confiance lui a permis de viser la pole. Son avance de 0,837 seconde a marqué les qualifications.

Une pole qui confirme ses performances

Russell a affiché un rythme solide dès les essais. Il a maîtrisé les rues étroites de Bakou. Sa Mercedes lui a donné confiance. La pole a récompensé cette régularité.

Son avance atteint 0,837 seconde en qualifications. Cet écart souligne la qualité de son tour. Il partait avec un avantage important. Le pilote a ensuite converti cette pole en victoire.

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Antonelli piégé avant la course

Antonelli a vécu des qualifications bien plus compliquées. Un accident l’a relégué au 16e rang. Il s’agit du rival de Russell au championnat. Ce résultat a creusé un contraste entre les deux pilotes.

Le jeune pilote abordait un week-end sous forte pression. Sa position de départ compliquait sa tâche. Les informations disponibles ne détaillent pas sa course. Elles ne donnent pas non plus son classement final.

Les pilotes en difficulté face au rythme Mercedes

Russell a transformé sa vitesse en résultat concret sur un tracé exigeant. Pour les écuries rivales, Bakou a rappelé l’importance d’un week-end propre. Les données disponibles ne permettent toutefois pas d’identifier cinq pilotes en difficulté. Elles ne confirment pas non plus les six autres pilotes en réussite.

Un résultat important pour le championnat

La victoire apporte un résultat précieux à Russell. Son principal rival, Antonelli, partait du 16e rang. Les éléments fournis ne précisent pas l’évolution du championnat du monde. Aucun écart au classement général n’est indiqué.

Les autres écuries devront analyser les performances de Mercedes à Bakou. Les données ne détaillent ni leurs résultats ni leurs difficultés. Le bilan complet des pilotes reste donc absent. Une vidéo peut replacer cette course dans la saison. Ce sujet rejoint aussi le bilan de Williams à mi-saison, autre angle sur les forces des écuries.

grand prix d’azerbaïdjan : découvrez les 6 pilotes qui ont brillé et les 5 qui ont connu des difficultés sur le circuit de bakou.

Les autres bilans attendent des précisions

Les éléments fournis désignent Russell et Antonelli comme repères. Ils ne nomment aucun autre pilote. Le titre annonce six réussites et cinq difficultés. Le détail correspondant manque dans la source.

Le bilan complet nécessite les résultats des autres pilotes. Aucun nom supplémentaire ne peut être confirmé ici. Retrouvez aussi les informations sur Isack Hadjar. La source disponible ne précise pas son rôle à Bakou.

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