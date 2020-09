Coronavirus : une femme déclarée positive surprise en train de pratiquer le surf, voici la vidéo !

Le protocole est très strict avec notamment un isolement de 7 jours pour la réalisation de deux tests. Lorsque l’un des deux est positif, vous devez subir une quatorzaine afin d’être certain que le coronavirus ne se propagera pas dans votre entourage. Toutefois, la police a pu constater qu’une femme n’avait pas respecté cette mesure. En Espagne, elle se trouvait au Pays basque et elle n’a pas suivi les directives du médecin selon le Diario Vasco. En effet, elle pratiquait le surf comme si elle n’était pas atteinte par ce virus qui se propage très rapidement.

Se la llevan detenida pic.twitter.com/8NVePb3mjm — JaviZone 🚀 Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

Une femme arrêtée sur la plage par la police

Malheureusement, un tel comportement peut être problématique puisque la contamination est à l’ordre du jour. De ce fait, il suffit que cette jeune femme ne se protège pas et le coronavirus se propage très rapidement aux alentours. Il ne faut pas oublier que l’Espagne reste l’un des pays qui a été le plus touché par la crise sanitaire. De ce fait, ce genre de comportement n’est absolument pas apprécié par les forces de l’ordre. Ces dernières ont procédé à l’arrestation de la jeune femme qui se trouvait donc sur la plage.

Vous vous demandez sans doute comment la police a-t-elle pu être au courant qu’elle était malade .

. C’est un particulier qui a donné l’alerte et les forces de l’ordre ont alors pu se rendre sur place pour constater les faits.

Bien sûr, les policiers sont intervenus avec une combinaison de protection puisque la femme était positive et atteinte par le coronavirus.

Sur les réseaux sociaux, des images ont même été diffusées.

Vous pouvez donc constater que des personnes sont présentes sur la plage, cette femme aurait donc pu contaminer d’autres individus. Les images montrent également les policiers qui ont arrêté cette femme alors qu’ils ont une combinaison qui les recouvre des pieds à la tête. Ils ont même enfilé des gants. Les autorités compétentes ne prennent pas cela à la légère. Rappelons que, pendant les vacances d’été, le confinement a été instauré pour la Galice et la Catalogne à cause d’une explosion des cas.

Une situation sanitaire toujours critique en Espagne

Le journal donne quelques informations supplémentaires concernant l’arrestation. Cette dernière n’aurait pas été aussi simple à réaliser, mais la jeune femme a été placée en détention. Le motif « grave désobéissance » a été retenu et elle a donc été placée à l’isolement comme le veut le protocole. Ce dernier mentionne une période de 14 jours à l’écart lorsque les tests sont positifs, cela correspond au temps que la maladie s’échappe de votre organisme et vous n’êtes donc plus contagieux pendant cette période. Généralement, un autre test doit être réalisé à la fin de l’isolement pour être certain que le coronavirus n’est plus au rendez-vous.

Hallucinantes images : la police basque, en combinaison de cosmonaute, arrête une surfeuse qui avait été testée positive au Covid et n'a donc pas respecté sa quarantaine. Elle est inculpée pour "désobéissance grave". https://t.co/e4dKJk6ICK — Vincent Glad (@vincentglad) September 7, 2020

Les particuliers n’ont pas hésité à critiquer le comportement de cette femme qui serait secouriste. De ce fait, l’incompréhension règne, car comment peut-elle se promener sur la plage et pratiquer le surf alors qu’elle est atteinte du coronavirus ? La situation sanitaire est déjà complexe pour l’Espagne, qui ne semble pas entrevoir le bout du tunnel. Près de 500 000 cas ont tout de même été diagnostiqués en Espagne. Le pays n’est pas le seul à se retrouver dans une situation inquiétante puisque plusieurs signaux sont problématiques pour la France avec notamment des dizaines d’établissements scolaires qui ont fermé leurs portes depuis la rentrée des classes.