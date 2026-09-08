Hamilton appelle Ferrari au changement après Monza

Lewis Hamilton a appelé Ferrari à opérer un changement radical dans la gestion de sa course après le Grand Prix d’Italie. La compétition à Monza a mis en lumière des tensions internes entre Hamilton et Leclerc, avec des conséquences visibles sur la performance de l’équipe. Le pilote britannique dénonce surtout un manque de coordination stratégique qui freine Ferrari. Ce virage décisif s’impose selon lui pour espérer revenir dans la course au championnat.

Au Grand Prix d’Italie, Ferrari alignait Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur la seconde ligne, suscitant de grands espoirs chez les tifosi. Malgré un bon départ, la course a dérapé rapidement quand Hamilton est passé dans le gravier après un accrochage avec son coéquipier. Ce dernier a, quant à lui, lourdement chuté dans la deuxième boucle, contraignant Ferrari à réévaluer ses choix. Les décisions stratégiques prises par l’équipe sont depuis sous le feu des critiques.

Hamilton, septuple champion du monde, souligne que le conflit interne nuit à la cohésion et aux performances du team. Il met en balance principalement la nécessité d’une meilleure gestion des pilotes et des stratégies de course pour éviter les incidents. Le Britannique réclame un changement clair au sein de la direction, notamment dans la façon de traiter la compétition interne. Son appel résonne comme un avertissement avant les prochaines échéances cruciales du championnat.

Grand Prix d’Italie : tensions chez Ferrari en plein Monza

Le Grand Prix d’Italie a tourné court pour Ferrari avec une course marquée par des tensions entre Hamilton et Leclerc. Simultanément placés en seconde ligne, ils sont rapidement sortis de la zone de tête. Hamilton a glissé hors piste après un affrontement au premier virage. La chute lourde de Leclerc au second tour a scellé un résultat décevant pour l’équipe.

Accrochage au départ : un affrontement qui coûte cher

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont occupé les places sur la seconde ligne au départ. Au premier virage, Hamilton est allé au contact avec Leclerc, provoquant une sortie de piste dans le gravier. Leclerc s’est lourdement crashé au deuxième tour, mettant fin à ses espoirs. Cet incident reflète la tension dans la gestion des pilotes chez Ferrari.

Hamilton affirme toujours avoir couru proprement en laissant de l’espace à son coéquipier. Il rejette toute idée de conduite agressive ou déloyale. Toutefois, la situation souligne un problème stratégique majeur au sein de la Scuderia. Le pilote réclame un dialogue plus clair entre la direction et les pilotes.

Une gestion d’équipe sous haute tension

La bataille interne entre Hamilton et Leclerc complique clairement la stratégie de Ferrari en course. Le manque de contrôle sur les rivalités nuit aux performances collectives. Ferrari doit revoir ses méthodes pour éviter que ces conflits répétitifs nuisent aux résultats. Cette situation est aggravée par une communication inefficace de la part de la direction.

Hamilton cite l’exemple de Mercedes qui gère mieux les ordres d’équipe malgré une compétition serrée. Selon lui, Ferrari doit s’inspirer pour harmoniser ses pilotes. Il insiste sur le rôle crucial de la hiérarchie, notamment du team principal. Seule une prise de décision ferme permettra d’éviter ces incidents.

Appel d’Hamilton à un virage stratégique chez Ferrari

Après une sixième place frustrante, Hamilton pousse Ferrari à revoir sa stratégie globale et l’organisation interne. Le pilote témoigne d’une volonté de préserver l’esprit compétitif tout en évitant les erreurs coûteuses. L’incident à Monza est pour lui un signal d’alarme sur la nécessité de changement radical. Ce virage doit être pris rapidement pour que l’équipe progresse.

Conséquences du Grand Prix sur l’équipe Ferrari

La désorganisation a privé Ferrari d’un meilleur résultat au Grand Prix d’Italie. Hamilton souligne que les mêmes erreurs se répètent à chaque course. La tension interne handicape clairement l’efficacité globale. Le pilote réclame un renouvellement des méthodes de négociation entre les pilotes et la direction.

La réaction du team principal Fred Vasseur sera observée avec attention dans les prochains jours. Le leadership au sommet déterminera le succès ou l’échec à venir. Ferrari doit impérativement adopter des changements pour sécuriser son avenir en Formule 1. Hamilton reste déterminé à pousser son équipe vers cet objectif.

Perspectives d’évolution après Monza

Hamilton annonce une discussion approfondie prévue après la prochaine course. L’objectif est de définir un cadre plus strict dans la gestion des pilotes. Le Britannique veut s’assurer qu’aucun incident similaire ne se reproduise. Ce dialogue pourrait transformer la dynamique interne de Ferrari.

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