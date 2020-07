Vacances d’été à Disneyland Paris : vous ne pourrez peut-être pas rentrer

Après quatre longs mois, Mickey s’apprête à sortir du confinement puisqu’il n’a pas eu l’occasion de sortir de Disneyland Paris pendant près de 4 mois. En effet, les défis à relever étaient nombreux pour ce parc d’attractions. Il est toutefois prêt et la date du 15 juillet sera particulièrement importante. Si vous appréciez l’univers de Disney, vous aurez sans doute le souhait de vous rendre dans ce parc incroyable qui vous aspire dans un monde totalement différent dès que vous passez le portique de la sécurité.

Pour les vacances d’été, l’accueil sera limité

Si vous avez déjà été à Disneyland Paris, vous vous demandez sans doute comment le parc a-t-il pu respecter les protocoles sanitaires. En effet, les personnes à l’intérieur du parc sont tellement nombreuses qu’il y a une file d’attente partout. Il faut parfois même piétiner l’allée centrale pour rejoindre depuis le portique de sécurité le château de la belle au bois dormant. Dans tous les cas, le parc a décidé de revoir l’ensemble de son dispositif et tout semble désormais prêt.

Les files d’attente seront différentes à Disneyland Paris notamment pour respecter la distanciation sociale .

. Pour chacune des familles, des sièges seront libres toujours dans cette optique de limiter les contacts.

La vente à emporter sera notamment privilégiée pendant votre séjour, il faudra également déguster votre repas à l’extérieur.

Vous ne pourrez plus pendant les vacances d’été opter pour le buffet en libre service.

Vous n’aurez pas la parade et les personnes ne seront pas au rendez-vous.

Good morning Disneyland Paris 🥰

C'est partit pour faire revivre la magie 🥰 pic.twitter.com/HTynzZKORo — Tink' (@MelleJessou) July 12, 2020

Vous ne pourrez toutefois pas forcément entrer dans le parc d’attractions, car la capacité d’accueil est limitée. Il faut alors réserver son billet notamment en passant par le site Internet. Cela permet de réguler le plus possible les flux. De ce fait, si les vacanciers sont nombreux à se rendre à Disney pendant cette période, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez pas vous inscrire. Il faudra alors prendre votre mal en patience, car c’est l’une des conditions pour que le parc puisse ouvrir ses portes. D’autres restrictions seront bien sûr au rendez-vous avec par exemple le port du masque dès 11 ans ainsi que la désinfection massive des mains.

Aucun mélange dans les attractions

Si vous êtes seul alors que vous souhaitez réaliser une attraction, vous aurez un siège en solitaire et des places vides à vos côtés. Si vous êtes en famille, vous devez agir en tant que groupe, l’un ne pourra pas aller à l’avant et l’autre à l’arrière. Disneyland Paris impose pour les vacances d’été de toujours rester en groupe notamment dans les attractions. Cela permet de ne pas mélanger les personnes afin de lutter contre la propagation du virus.

Bien sûr, si vous avez déjà été à Disneyland Paris, vous savez que la chaleur peut être très importante notamment pendant les vacances d’été. Prévoyez alors tout le nécessaire à savoir des masques de rechange puisqu’ils s’abîmeront vite à cause de la chaleur. Cette dernière entraîne de l’humidité, un véritable inconfort et surtout les masques ne sont plus efficaces. N’oubliez pas la crème solaire, le chapeau et surtout l’eau pour vous déshydrater. Si vous avez déjà des difficultés pour supporter le masque pendant vos courses, à Disneyland Paris, ce sera pire, vous ne pourrez pas l’enlever sauf pour manger. Il faudra alors prendre le temps notamment pour les plus petits de s’arrêter quelques instants et de se restaurer pour éviter de suffoquer à cause du masque.