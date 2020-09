Lidl va changer votre vie avec cet appareil, le nettoyeur de sol 3 en 1 !

Soyez tout de même vigilant puisque le produit est limité, les quantités ne devraient pas dépasser 10 000 exemplaires sans doute pour l’ensemble de la France. Il faudra alors être vigilant et surtout très minutieux pour acheter ce produit. Nous vous conseillons de vous rendre le 17 septembre prochain à l’ouverture du magasin pour être certain de découvrir ce nettoyeur de sol 3 en 1 facturé moins de 150 euros. Comme vous le savez, ce dernier est souvent très onéreux chez les concurrents, il faut parfois compter plusieurs centaines d’euros, mais ce ne sera pas le cas pour cette filiale allemande.

Les caractéristiques incroyables du nettoyeur de sol

Du côté, de Lidl, vous avez souvent plusieurs catégories qui connaissent un franc succès à savoir la maison, la mode et le jardinage. Le jeudi et le lundi, vous obtenez les nouveaux catalogues avec à chaque fois des thèmes. Vous pourrez recevoir le catalogue dans votre boîte aux lettres, le trouver dans le commerce proche de chez vous ou encore télécharger l’application pour obtenir des notifications, et même le consulter sur Internet. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur cet appareil qui changera votre vie.

📺 On découvre vite les affiches diffusées par @beinsports_FR pour les J4 et J5 👉 https://t.co/osCFYVbvOg pic.twitter.com/xFEsOP8noF — Lidl Starligue (@LidlStarligue) September 15, 2020

Lidl propose un nettoyeur dédié à tous les revêtements que ce soit, la moquette, le parquet, le carrelage et le stratifié .

. Vous aurez un produit assez puissant et peu encombrant grâce à une hauteur de 117 cm et une profondeur de 22 cm.

Une fonction auto-nettoyage est disponible au même titre qu’un filtre HEPA 13 qui évite la prolifération des particules.

Le manche peut se verrouiller pour vous apporter un maximum de confort lors de l’utilisation.

Pour faciliter le rangement, le nettoyeur de sol 3 en 1 de Lidl peut enrouler le câble et vous aurez des réservoirs séparés pour l’eau sale et claire. Au niveau de l’extrémité, il est même possible de pulvériser de l’eau pour nettoyer plus facilement certaines surfaces. Il faut rappeler que le nettoyeur de Lidl ne fonctionne pas à la vapeur, mais avec de l’eau traditionnelle. Cette dernière est envoyée sur le sol, il est décrassé puis séché, vous retrouvez alors l’eau sale dans le réservoir dédié dont la contenance est de 480 ml.

Le nettoyeur de sol est facile à utiliser

Il y a quelques semaines, Lidl proposait un aspirateur sans sac, il est donc complémentaire à ce produit qui pourra changer votre vie en quelques secondes seulement. Vous branchez le câble à une prise, la dimension est assez grande, cela vous permet de vous déplacer chez vous sans difficulté. Vous aurez une longueur de 7.5 mètres. Vous remplissez le réservoir avec de l’eau et vous pourrez même injecter un peu de produit en suivant les recommandations du fabricant bien sûr.

Vous allumez votre nettoyeur 3 en 1 et vous le passez sur les différentes surfaces. Il y a une brosse motorisée pour enlever tous les résidus et vous attaquer aisément à la moquette avec des poils courts. La raclette à rouleau au niveau de l’extrémité est très sympathique pour sécher le sol lors du premier passage. N’oubliez pas que Lidl vous propose une garantie de trois ans pour ce produit qui sera disponible le 17 septembre dans tous les magasins. D’autres articles seront au rendez-vous comme le rideau de douche, l’organisateur pour la salle de bains, le porte-serviettes ou encore le réservoir pour le papier toilette.