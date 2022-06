Arnaque carte vitale : attention, elle est de plus en plus répandue et même cette star de la télé a lancé l’alerte !

C’est encore une fois un très gros scandale que l’on a pu apprendre au sujet des arnaques en France. En effet, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant de solutions toutes plus dingues les unes que les autres dans le domaine de l’arnaque. Et pour cause, avec de plus en plus de problématiques toutes plus étonnantes les unes que les autres, on imagine bien que certains français pourront avoir du mal à joindre les deux bouts. Mais force est de constater que l’histoire ne s’arrête pas là, bien au contraire. Comme vous allez le voir, on constate que les arnaques sont de plus en plus difficiles et même compliquées à déceler.

C’est un cauchemar pour de plus en plus de français…

Ainsi, il se trouve que l’on a même pu voir un célèbre animateur de télévision prendre la parole à ce sujet et tout balancer en plein direct au sujet de cette arnaque pas tout à fait comme les autres. Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que si de plus en plus de personnes peuvent justement en profiter pour se faire plaisir parfois avec des achats compulsifs, cela pourrait bien ne plus du tout être le cas prochainement. En effet, on constate clairement que vous allez devoir redoubler d’imagination si vous souhaitez vraiment arriver à vos fins.

Attention si vous recevez un sms vous disant qu'il faut réactiver votre carte vitale ren renseignée chez le pharmacien

( ne pas cliquer sur le lien) #arnaque pic.twitter.com/728Wzy8vOR — Bidaux Claudine💃 (@bidaux_claudine) June 3, 2022

Malheureusement, avec de plus en plus de situations parfois complexes et totalement interdites, on imagine que cela pourrait bien avoir des conséquences bien plus graves que prévu. Mais on peut aussi dire que si un animateur de télévision peut clairement prendre la parole à ce sujet, c’est sans aucun doute parce que vous n’avez clairement pas de chances et que vous allez avoir des situations complexes où vous pourriez même vous faire arnaquer si vous ne vous y prenez pas vraiment de la bonne façon.

Julien Courbet donne l’alerte contre cette arnaque horrible

C’est donc une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une nouvelle fois l’image de Julien Courbet qui a pu clairement dire haut et fort qu’une nouvelle arnaque circule sur les réseaux sociaux mais aussi par SMS, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci pourrait avoir de lourdes conséquences.

SI on se doute bien que celle-ci va pouvoir clairement faire penser à ce qu’on avait déjà pu voir par le passé, on sait parfaitement que les arnaques à la carte vitale sont de plus en plus courantes depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer que l’on allait découvrir un scandale aussi important dans la presse. Pour ainsi dire, il se pourrait bien que cela permette à des millions de français de vivre un cauchemar par la suite, dans les semaines à venir.

Attention grosse arnaque!!!

Reçu par texto : Expiration de votre carte vitale, à mettre à jour impérativement en suivant le lien ci-dessous : https://t.co/Kb6u76gfnu#arnaque — Julien Courbet (@courbet_julien) May 7, 2022

Une expiration de la carte vitale qui pourrait vous coûter cher !

Et oui, il se trouve que l’animateur de M6, Julien Courbet, a pu être victime d’une tentative d’arnaque : un comble, quand on sait clairement que ce personnage est clairement impliqué dans toutes les affaires pour essayer tant bien que mal de débusquer toutes les arnaques.

Il faut bien avouer que l’animateur a pu à de nombreuses reprises faire parler de lui en des termes qui ne sont pas toujours très élogieux, et force est de constater que cela pourrait bien nuire à son image…