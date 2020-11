Action, Gifi, Noz et La foir’fouille restent ouverts pendant le reconfinement : des clients sont rassurés et d’autres sont complètement choqués par la situation !

C’est un nouveau “couac” du gouvernement que l’on a connu ces derniers jours pendant cette crise sanitaire du coronavirus, les clients ne comprenaient pas pourquoi certains magasins sont restés ouverts et pas d’autres !

Les français ne comprennent pas les décisions du gouvernement concernant les commerces ouverts pendant le reconfinement !

Depuis plus d’une semaine, les français se posent continuellement la question de savoir quels commerces resteront ouverts pendant cette période difficile que nous vivons tous à l’approche des fêtes de fin d’année. En effet, on a pu voir au départ que les grandes surfaces restaient encore ouvertes, et les petits commerçants fermés parfois de façon injuste selon ces derniers.

Du côté des magasins discount qui sont aujourd’hui de plus en plus plébiscités par les consommateurs, la question s’est également posée et certains craignaient de voir la fermeture des magasins comme Lidl, Action ou encore Gifi. En effet, dans ces magasins on retrouve un très large éventail d’articles à la fois alimentaires mais également sur bien d’autres types : la cuisine, le high-tech, ou encore la mode. Naturellement, certains français se sont donc demandés si ces enseignes allaient rester ouvertes pendant le confinement, suite au dernier décret qui est entré en vigueur cette semaine.

Donc… #Gifi ouvert. Ben quoi ? J’avais besoin de chaussons chauffants au micro-ondes. Si c’est pas… « essentiel » ça ! pic.twitter.com/OWV3Ax0RFX — Olivier Dauvers (@Dauvers70) October 30, 2020

En effet, les français et les commerçants ont été très nombreux à se plaindre du fait que les consommateurs en profitent pour acheter parfois des produits qui ne sont pas de “première nécessité” dans les grands magasins comme Carrefour ou encore Auchan. Concernant les magasins comme Gifi ou La foir’fouille, la particularité vient du fait que l’alimentaire ne fait parfois pas partie de la première catégorie de produits mise en avant par les enseignes. Depuis les dernières annonces, on a donc appris quelles sont les enseignes ouvertes et celles qui ont malheureusement été contraintes de fermer leurs portes pendant cette douloureuse période de confinement.

Dans quelles mesures Action, Gifi et ses concurrents vont rester ouverts pendant le confinement ?

Le magasin action est-il vraiment moins cher ? La réponse demain à 16h00. @ActionFR pic.twitter.com/D102RareDm — VAL 🍇 Cobr4. (@Cobr4Ttack) November 3, 2020

Dès les premières annonces du gouvernement, les magasins comme Action se sont empressés de communiquer sur leur ouverture pendant le confinement mais également sur toutes les modalités d’ouverture. Les magasins Action ont en effet pris la parole à ce sujet pour indiquer que les magasins restaient ouverts dans la grande majorité des cas. Dans d’autres cas, comme par exemple pour le site de La Foir’fouille a rapidement été mis à jour pour annoncer que les ouvertures de magasins devraient bien continuer comme d’habitude. Cela a également été le cas pour Noz qui a partagé les mêmes informations sur son site internet et sur les réseaux sociaux pour rassurer les consommateurs.

Mais en revanche, d’autres enseignes ont malheureusement fait le choix de fermer leurs portes pendant cette période de reconfinement. C’est par exemple le cas pour les magasins Stokomani qui ferment leurs portes temporairement, mais également Zeeman que certains consommateurs souhaitent voir encore ouverts.

Moi racontent à ma progéniture comment j’ai survécu au coronavirus et à la pénurie de pâtes dans les rayons d’Auchan, Lidl , Leclerc, Carrefour….. #confinement pic.twitter.com/sB66X80v9b — 1MPOSTEUR👑 (@1mposteur_) March 13, 2020

Mais face aux français furieux d’apprendre que certains de ces magasins sont restés ouverts pendant le confinement, les enseignes comme Action n’ont pas hésité à préciser que l’ensemble du magasin n’était pas accessible mais seulement certaines parties. En effet, les rayons d’alimentations, de boissons, d’hygiène et de nettoyage restent ouverts mais pas les autres ! Cela concerne également les animaux de compagnie qui ont besoin de croquettes ou de produits sanitaires, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle certaines jardineries restent encore ouvertes.