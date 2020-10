Netflix vous comble de bonheur avec des films mystérieux à consommer sans modération

Vous avez besoin d’une petite aide et nous vous proposons les films à regarder absolument dans la catégorie mystère. Vous serez alors plongé au coeur des enquêtes pour tenter de trouver la vérité. Tous les profils semblent être comblés sur Netflix.

Aidez cette mère dans Lost Girls

Une mère de famille a constaté que sa fille avait disparu et impossible de la joindre. La police pense à une fugue, mais elle est persuadée qu’un serial killer est à l’origine de cette disparition. Elle décide alors de mener l’enquête même si elle est seule contre tous. Il s’agit d’un film poignant qui vous propulse aux côtés de Patricia Arquette qui est magistrale dans ce registre et elle vous donne réellement envie d’en apprendre un peu plus sur les circonstances de cette disparition. Lors de sa sortie sur Netflix, le film a été largement prisé et vous ne serez pas déçu. Il n’est pas très long, les scènes s’enchaînent avec justesse et vous serez rapidement intrigué par cette histoire inspirée d’un roman et de faits réels.

Gone Girl, sa femme a-t-elle réellement disparu ?

Vous pensez que le quotidien est classique, mais il révèle parfois de petites perles et même d’une bonne dose de manipulation. Ben Affleck est alors accusé d’avoir tué sa femme dont le corps n’a pas été retrouvé. Il tente à maintes reprises de prouver son innocence et malheureusement, la communauté est contre lui. Il doit alors redoubler d’efforts pour montrer qu’il n’est pas responsable de cette disparition, mais trouvera-t-il la vérité ? En effet, qui est responsable de cette situation ? Gone Girl est un film mystérieux à découvrir sur Netflix et même si vous n’appréciez pas Ben Affleck dont l’interprétation de Batman a été catastrophique, vous serez rapidement subjugué par ce film.

True Story, un journaliste enquête sur un tueur

C’est souvent le domaine le plus prisé, car vous êtes aux côtés du personnage principal et vous tentez aussi de résoudre cette enquête. James Franco incarne un père de famille qui a tué apparemment toute sa famille sans donner d’explications. Il crie son innocence et il demande à un journaliste de l’aider. Ce dernier se retrouve dans une situation très difficile, car son dernier papier a été pointé du doigt à cause d’un mensonge. Il va alors se servir de cette situation pour tenter d’aider ce tueur, mais est-il à l’origine du décès de sa famille ? Vous êtes alors propulsé au moment du procès et à un moment, tout bascule. Vous pourrez découvrir Jonah Hill dans un registre assez sympathique alors que l’acteur est habitué à des films un peu plus comiques.

Vous aurez forcément besoin d’une petite dose supplémentaire de mystères pour réussir à lutter contre les désagréments du confinement. La meilleure solution consiste à piocher un film de Christopher Nolan sur Netflix sans penser à Batman bien sûr. Nous vous recommandons les yeux fermés Inception, cette histoire avec la toupie est renversante et vous aurez à chaque fois un rêve imbriqué dans un autre. Où est la fiction ? Où est le réel ? Les personnages perdent alors le fil conducteur et vous embarquent dans une enquête passionnante.