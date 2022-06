C’est incroyable, film CULTE arrive enfin sur Amazon Prime Vidéo au mois de juin

C’est encore une fois une nouvelle force de frappe de la part d’Amazon qui va décider de frapper très fort pour ce début de mois… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec une concurrence qui se fait de plus en plus terrible, on peut dire que la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo ne cesse de prendre de plus en plus de place dans le monde du streaming. En effet, force est de constater que si de plus en plus de personnes vont pouvoir quitter les plateformes de streaming comme Netflix ou encore Disney Plus, il se trouve que cela va clairement pouvoir faire toute la différence avec un nombre impressionnant de films et de séries qui peuvent parfois apparaitre ou disparaitre sur certaines de ces plateformes. Comme vous allez le voir, il se trouve que l’on peut même dire que cela va faire plaisir à bon nombre de personnes.

Des séries et des films à couper le souffle sur ces plateformes de streaming vidéo…

Alors que Netflix ne cesse de perdre de plus en plus de films, de séries, et de documentaires, force est de constater qu’Amazon Prime Vidéo et Disney Plus vont pouvoir se faire plaisir : il vous suffit tout simplement de regarder les dernières arrivées sur la plateforme en ligne pour en avoir le cœur net. Comme vous allez le voir, certaines informations disponibles sont assez dingues et on peut voir que des films mythiques ne cessent d’arriver pour faire parler d’eux sur ces plateformes en ligne.

Pourtant, on aurait pu penser que ces dernières allaient pouvoir uniquement se concentrer sur de nouveaux films qui arrivent dans les salles obscures, ou bien directement sur les différentes plateformes de streaming vidéo.

Mais cette fois-ci, si on ne cesse d’entendre parler de plus en plus de la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo, on peut dire que cela va faire toute la différence dans les jours et dans les prochaines semaines à venir. Comme vous allez le voir, certains films français que tout le monde avait pu oublier vont faire toute la différence avec un grand retour en bonne forme…

C’est le grand retour de ce film qui a pu marquer toute une génération de jeunes français…

Si on avait pu penser que de plus en plus de personnes allaient se concentrer sur certaines situations, force est de constater que vous allez trouver une solution pour vous faire plaisir avec Amazon Prime Vidéo ce mois-ci. En effet, il se trouve que l’on va pouvoir retrouver en exclusivité un très grand film américain qui n’a jamais été aussi dans l’actualité qu’en ce moment.

Avec un grand retour du film Basic Instinct qui a pu marquer toute une génération, il se trouve que des millions de français vont enfin pouvoir découvrir ce film qu’ils n’avaient pas pu avoir la chance de voir à l’époque, c’est le moins que l’on puisse dire.

D’autres grands programmes seront aussi disponibles en juin​​er

Comme si cela ne suffisait pas, il se trouve que Basic Instinct ne sera pas le seul film exceptionnel à découvrir pour ce mois de juin. En effet, vous allez être complètement sous le choc par le nouveau catalogue de la plateforme de streaming qui a fait un bel effort cette année…

Toutefois, pour en avoir le cœur net, vous allez devoir être encore un peu patient, car il se trouve que certains programmes ne seront disponibles sur Amazon Prime Video qu’à partir de la fin du mois, ce qui est parfois assez regrettable pour certains…