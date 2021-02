Les animaux sauvages sont hélas, de plus en plus en danger à cause des problèmes climatiques ainsi que l’activité des hommes qui ne cessent de faire des dégâts. Les animaux les plus touchés de cette catastrophe sont ceux de la savane ainsi que ceux de la jungle et en particulier les tigres.

Que ce soit du Bengale, de chine, de Malaisie, d’Indochine, de Bali ou surtout, les tigres blancs. Cette espèce s’éteint un peu plus chaque jour pour être à présent dans un seuil critique. En effet, leur nombre a atteint une limite inquiétante ce qui a sonné la sonnette d’alarme et, a commencé à mobiliser beaucoup de personnes pour le sauvetage de cette magnifique espèce qu’est le tigre.

Les actions qui peuvent sauver les tigres de l’extinction

Les tigres sont de magnifiques et majestueux animaux grâce à leur grande taille, ainsi qu’à leur belle fourrure douce et soyeuse souvent rayée de noir et d’orange.

Ces derniers font même partis des animaux les plus adorés, même s’ils restent quand même dangereux pour l’homme, et sont même considérés comme étant les deuxièmes rois de la jungle après le lion.

Symbole de force et de puissance, les tigres sont des animaux extrêmement sacrés et vénérés selon la tradition et la religion de certains peuples.

Mais, ils sont de plus en plus victimes de braconnages et de chasses illégales massives sans oublier des feux de forêts, ce qui les rend vulnérables et en important danger d’extinction.

C’est pour cette raison, qu’il faut que tout le monde se mobilise.

Si vous souhaitez y participer mais ne savez pas comment faire, voici quelques actions qui peuvent aider à sauver les tigres :

Faire des dons : Plusieurs fondations et autre organisations se mobilisent mais n’ont pas assez de moyens. C’est pour cette raison, que chaque don est utile pour la sauvegarde des tigres ;

: Plusieurs fondations et autre organisations se mobilisent mais n’ont pas assez de moyens. C’est pour cette raison, que chaque don est utile pour la sauvegarde des tigres ; Boycotter les produits à base de tigre : Plusieurs marques hautes gamme confectionnent des pièces avec leur peau, des bijoux grâce à leurs défenses sans oublier les produits cosmétiques. Les boycotter causera leur disparition, et laissera une chance aux tigres de s’en sortir ;

Apprivoiser des bébés tigres : Si vous les aimez vraiment, vous pouvez adopter un bébé tigre et le protéger ;

et le protéger ; Faire du bénévolat : Plusieurs zoos font des programmes de préservations des espèces en danger, être bénévole pourra ainsi les aider à être plus efficaces ;

en danger, être bénévole pourra ainsi les aider à être plus efficaces ; S’investir dans le terrain : Il existe plusieurs réserves dans le monde, vous pouvez lutter à leur côtés et les aider à chasser les braconniers.

Bien sûr, plusieurs autres méthodes sont envisageables mais l’essentiel, est de s’investir.

Le rôle de la WWF dans le sauvetage des tigres

LA WWF est l’une des plus grandes organisations spécialisées dans la préservation d’animaux en voie d’extinction. On ne cesse de compter le nombre de ses actions pour la lutte contre la disparition des tigres.

En effet, son impact est tel qu’elle s’est associée aux autorités de plusieurs pays afin d’établir des lois contre les chasseurs, sans oublier ses actions auprès des centres et réserves pour animaux en dangers ainsi que le nombre d’opérations de sauvetage qui ne cesse d’augmenter.

C’est grâce à tout cela que les tigres peuvent avoir une chance de survivre. Alors si vous aussi souhaitez faire partie de cette mission, n’attendez plus et agissez !