Avoir un ou des poissons comme animaux de compagnie présente divers avantages, vous pouvez varier les espèces selon vos préférences. Il est possible de les choisir selon leurs tailles, leurs formes ou encore leurs couleurs. Les guppys sont des poissons d’eau douce, assez populaires pour la vie en aquarium.

Comment procéder afin de garder des guppys en bonne santé

Une bonne santé rime avec une bonne hygiène de vie et cela passe tout d’abord, par l’hygiène de l’environnement de vos guppys. Leur aquarium doit être nettoyé régulièrement afin d’éviter la prolifération des germes et des maladies qu’ils peuvent engendrer. Changer l’eau de votre aquarium tous les 15 jours prolongera l’espérance de vie de vos poissons. Il ne faut pas que celle-ci devienne opaque, encombrée de débris et qu’elle dégage une mauvaise odeur.

Les fluctuations de l’eau dans l’aquarium augmentent le stress chez les poissons, évitez donc de trop les perturber lorsque vous changez leur eau. Les guppys apprécient l’eau chaude entre 22 et 27°C et à pH alcalin.

Lorsque vous faites l’acquisition de nouveaux poissons, il vaut mieux les mettre dans un aquarium séparément de vos anciens résidents durant un mois, le temps d’observer s’ils sont malades ou non, car ils peuvent être porteurs de parasites et de bactéries. Si c’est le cas, il est donc préférable d’éviter de contaminer vos autres guppys.

Un poisson heureux est un poisson qui vit mieux et plus longtemps. Veillez donc à son bonheur, faites en sorte qu’il se sente chez lui. Créez lui un environnement qui lui convient, remplissez l’aquarium de plantes aquatiques, de cailloux colorés et de coraux. Il devra également avoir assez d’espace pour pouvoir nager à son aise.

L’alimentation joue un rôle primordial dans le bien-être de tout être vivant. Privilégiez de la nourriture de qualité pour vos guppys sous forme de paillettes ou congelée, respectez les doses adéquates, ainsi que la fréquence à laquelle vous administrez les repas (2 à 3 fois par jour).

Entretenez régulièrement l’équipement de votre aquarium, pompes, filtres et autres éléments, s’ils sont défectueux, ils peuvent mettre en péril la vie de vos poissons.

L’eau dans laquelle baignent vos poissons doit avoir un pH adéquat à leur survie. Ce sont des poissons d’eau douce, donc le pH doit être alcalin, entre 7 et 8.

Lorsque vous déplacez vos poissons, il ne faut pas que la différence du pH entre un aquarium et un autre dépasse 0,3. Si c’est le cas, mélangez les deux eaux petit à petit jusqu’à ce que vos guppys s’acclimatent.

Quelques conseils pour garder des guppys en bonne santé

Voici quelques informations de base mais qui peuvent s’avérer très utiles :

du milieu, un chauffage et un thermomètre dans l’aquarium seront une sûreté de plus pour procurer les conditions sine qua non de bonne santé pour votre guppy ; à noter que la température idéale pour la reproduction est aux alentours de 26°C.

N’oubliez pas qu’avoir un animal domestique nécessite une certaine responsabilité car c’est la vie d’êtres vivants qui est en jeu, ne les négligez pas !