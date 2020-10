Superaliments : Top 10 des meilleurs aliments pour avoir un corps en bonne santé et être protégé des virus d’hiver !

L’alimentation doit être équilibrée, mais également variée pour qu’elle puisse combler tous vos besoins et de manière quotidienne. Vous devez piocher des antioxydants, des protéines, des vitamines, mais également des minéraux, des acides aminés ou encore des oligo-éléments. Bien sûr, pour éviter de chercher pendant de longues heures les meilleurs aliments, nous vous proposons une liste très réjouissante.

Les meilleurs superaliments pour votre santé

A cause du manque de temps ou des méconnaissances, nous avons tendance à adopter rapidement des aliments classiques. Toutefois, en apportant un peu de diversification, vous pourrez clairement faire le plein de tous les avantages. Ne perdez pas cette liste, elle pourrait forcément vous aider au quotidien.

Le boulgour est une céréale riche en vitamines et en minéraux comme le fer et le zinc .

. La pêche est certes disponible en été, mais elle propose des oligo-éléments et des vitamines A, B, C et E.

L’açaï n’est pas une baie très connue alors qu’elle est riche en fibres et en minéraux, elle vous évite les coups de fatigue.

Le chou romanesco pourra couvrir vos besoins en vitamines C puisqu’il peut combler 60 % des apports journaliers.

Le pois chiche est un aliment très apprécié avec du manganèse, du cuivre, du phosphore, du zinc, mais aussi du fer.

Si vous avez tendance à subir la constipation au quotidien, nous vous conseillons de prendre quelques pruneaux. N’abusez pas de cette consommation pour ne pas avoir l’effet inverse, mais vous aurez des minéraux et de nombreuses vitamines ainsi que des fibres. Dans le même registre, vous aurez la myrtille qui est idéale pour l’apport en antioxydant.

Trois superaliments à ne pas oublier dans votre alimentation

Vous avez déjà une liste bien remplie, mais n’oubliez pas la spiruline que vous trouverez sous la forme d’une poudre. Elle aurait une dose de protéines trois fois plus importante que le boeuf. Elle a aussi du fer et des vitamines B à vous proposer. Si vous êtes un fan de fromage, prenez celui à base de soja à savoir le tofu. Il propose 9 acides animés, des vitamines, et même du fer alors que les glucides sont pratiquement absents.

En été, ne faites pas l’impasse sur la tomate qui est aussi un superaliment puisqu’elle apporte des vitamines et une bonne hydratation ainsi que des fibres. Parmi les superaliments, vous avez aussi l’amande, la carotte, le quinoa ou encore la noix, la papaye et la patate douce qui est idéale pour les soupes. Grâce à notre liste, vous pouvez désormais optimiser votre alimentation et cela vous permettra aussi de profiter pleinement de l’hiver sans être touché par les différents maux.