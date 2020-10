Préparation du riz risotto : toutes nos astuces et nos variantes pour réussir votre plat !

Parmi les recettes les plus privilégiées et importantes pour les Français, vous retrouvez forcément le risotto que vous accompagnez selon vos besoins. Toutefois, la texture du riz est importante, elle doit être légèrement gluante et non collante, voire compacte. Le but n’est pas de préparer un gâteau de riz. Vous devez alors respecter quelques consignes afin d’avoir un repas digne de vos attentes.

Préparez votre risotto dans les règles de l’art

Contrairement aux idées reçues, il est inutile de chercher une recette si vous ne possédez pas un riz de qualité. Nous vous conseillons un produit spécialement conçu pour le risotto comme le Carnaroli ou encore le Maratelli, et même l’Arborio. La préparation dépend ensuite des préférences et des recettes, car il y a plusieurs aliments à privilégier ou à bannir.

Le risotto peut être préparé avec des oignons et du beurre comme dans la vallée du Pô .

. D’autres optent pour la moelle du boeuf, voire l’huile d’olive.

Prenez une casserole pour faire revenir la matière grasse ainsi que les oignons et vous versez le riz lorsqu’ils sont translucides.

Pour apporter un peu de goût, un verre de vin blanc sera indispensable dès le riz est cuit. Vous pouvez aussi préparer un bouillon avec un cube prêt à l’emploi. Ajoutez un peu de jus régulièrement pour mouiller votre risotto et pour qu’il puisse conserver cet aspect gluant. La cuisson dure généralement moins de 20 minutes. La suite de la recette demande de la rigueur, car lorsque votre risotto est pratiquement prêt, vous retirez le riz du feu et vous ajoutez du parmesan et un peu de beurre tout en mélangeant.

Attention, la crème est interdite pour le risotto

Certains pensent qu’il est possible d’ajouter de la crème légère ou entière à la place du beurre, mais la réalité est clairement différente. Vous devez bannir cet ingrédient puisqu’il n’est pas utilisé par les Italiens et dans la recette d’origine. Vous pourrez ensuite accompagner votre risotto avec quelques champignons si vous le souhaitez. Si vous n’avez pas un bouillon prêt à l’emploi, vous pouvez le préparer avec du boeuf, des volailles ou des légumes, voire des poissons. Il faudra alors ajouter trois quarts d’heure à votre préparation du riz.

Le risotto est ensuite parfait avec de la truffe, des légumes, des tomates, les déclinaisons sont nombreuses et elles s’adaptent parfaitement à la saison. Vous pourrez aussi adapter la recette en fonction des ingrédients que vous possédez et surtout de vos envies. Les fruits de mer sont aussi parfaits pour l’accompagner.