Picard : un rappel de produits qu’il ne faudrait pas du tout manger, voici les références

De nombreux produits ont été rappelés ces dernières semaines que ce soit du côté de la firme Auchan ou de Lidl. Aujourd’hui, c’est Picard qui procède à ce rappel et ce sont 8 produits de la firme qui sont pointés du doigt. Cette société est prisée par de nombreux Français puisque vous avez des aliments prêts à l’emploi dans la plupart du temps. Comme ils sont surgelés, un passage dans le micro-ondes vous permet d’avoir un repas digne de ce nom et savoureux. Toutefois, si vous avez fait des stocks, il est judicieux de prendre en compte quelques éléments.

Quels sont les 8 produits Picard qui sont concernés ?

Vous avez une liste assez conséquente, mais, avec toutes les informations, vous devriez rapidement identifier les différents produits. Il y a donc un assortiment avec des sticks feuilletés dont la référence est 85015 et les lots sont S40279 et S40272. Picard procède aussi au rappel des 10 mini cheeseburgers et la date s’échelonne entre le 6 octobre 2021 et le 12 mars 2022. La référence est 89378.

Picard demande aussi aux consommateurs d’être vigilant avec le pain surprise polaire avec la référence 89166 et il y a plusieurs dates jusqu’en 2021 .

. Les 20 canapés apéritifs sont aussi concernés et la référence est 83894, vous avez également plusieurs dates jusqu’en 2021.

Le pain muesli est concerné par le rappel et il est affiché avec la référence 43753 et les numéros de lots sont 3557092 ou 3441244 ou 3453004 ou 3459186.

Trois autres produits rappelés par Picard

Vous devez continuer à regarder vos dernières courses, car d’autres produits proposés par Picard sont aussi visés par ce rappel. C’est le cas des deux baguettes avec des céréales avec la référence 43900 ou encore le pain tranché avec les céréales bio, la référence est 82161. Enfin, la liste se termine avec les 6 petits pains multigraines dont la référence est 82152. Vous avez une date limite du 9 janvier 2021, 20 mars de la même année ou 15 mai 2021. Si vous avez l’un des produits cités, n’hésitez pas à vous tourner vers Picard qui pourra notamment vous rembourser.

Apparemment, le principal problème concerne les graines de sésame qui ont été importées d’Inde.

«Fortement suspecté d'être à la fois cancérogène et délétère pour la fertilité», l'oxyde d'éthylène est interdit d'usage en Europe bien qu'il soit autorisé «dans certains produits d'importation, dont les graines de sésame, dans la limite de 0,05 mg/kg» indique UFC-Que Choisir. — Louise de Lannoy φ #JLM2022 🔻 (@LoudL) November 2, 2020

De ce fait, une consommation assez conséquente pourrait avoir des effets puisqu’il y a un pesticide. Ce dernier est pointé du doigt pour être cancérogène, mais il aurait aussi des effets sur la fertilité selon les différentes précisions apportées par l’UFC Que Choisir. La DGCRF a d’ailleurs partagé plusieurs recommandations, car d’autres marques bien connues seraient également visées à savoir Lindt ou encore Bonne Maman et même St Michel. Ne consommez surtout pas les produits cités et tentez de joindre le service client de Picard qui pourra notamment vous renseigner sur la marche à suivre pour profiter d’un remboursement.