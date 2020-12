McDonald’s : des salariés de l’enseigne révèlent quel est le pire burger à ne surtout pas prendre !

Bien sûr, vous pouvez choisir votre menu ou votre hamburger en fonction du prix, des calories ou des avis laissés par les clients. Un employé peut aussi vous orienter dans la bonne direction et sur le site Reddit comme a pu le repérer le site Le Tribunal du Net, il y a un produit qu’il faudrait éviter le plus possible. Que vous souhaitiez découvrir toutes les gourmandises ou faire attention à votre ligne, McDonald’s s’adapte à vos besoins avec des recettes différentes.

Le Filet O Fish serait le pire burger à McDonald’s

Vous avez des recettes avec du fromage, du bacon ou encore de la viande et du poisson. Toutefois, le site révèle que le pire burger serait celui à base de poisson. Il ne faudrait donc pas le prendre à cause de la fraîcheur de cet ingrédient. Apparemment, il ne serait pas frais et cela pourrait être problématique pour le goût. En effet, l’enseigne n’est pas spécialisée dans le poisson.

Vous pouvez donc constater que le poisson pourrait passer de nombreuses heures dans des placards chauffants .

. Il serait ensuite proposé aux clients dans ce burger après un passage au grill dans certains cas de figure.

Pour que le burger soit bien frais, il doit être fait à la minute et cela est aussi valable pour la cuisson des ingrédients comme la viande.

Il est important de préciser que le message sur Reddit a été posté il y a près de trois ans, mais il refait surface. McDonald’s a donc pu depuis ces longues années changer le processus de conservation du poisson et de nombreuses recettes ont aussi vu le jour. Il est alors recommandé de prendre toutes les informations avec des pincettes.

Avoir un burger à la minute, c’est impératif

Certains ont tendance à penser que McDonald’s conserve les burgers d’une journée à l’autre, mais, au vu des ingrédients, cela n’est pas forcément possible. Toutefois, il suffit d’adopter des commandes personnalisées, cela force donc les employés à réaliser votre burger dans la foulée. Vous êtes alors certain que le poisson ou la viande bénéficie d’une véritable fraîcheur. Par exemple, vous enlevez quelques oignons ou vous préférez d’autres recettes. Il faut également regarder avec attention les différents avis laissés sur les établissements.

En effet, certains sont un peu mieux notés que d’autres souvent à cause de la fraîcheur des lieux, de l’amabilité des employés… Dans tous les cas, McDonald’s et Burger King sont les deux enseignes qui comblent le plus les Français que ce soit au cours de la semaine ou du week-end. Attention, toutefois, à adopter une consommation non régulière pour ne pas impacter votre ligne.