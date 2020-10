Manger un aliment tombé par terre, vous n’avez pas le temps de réfléchir !

Vous le savez sans doute, les sols sont rythmés par les bactéries et elles sont nombreuses à créer des intoxications alimentaires. Chez vous, vous aurez tendance à manger rapidement cet aliment tombé par terre, mais, à l’extérieur, il y aura sans doute des réticences. Il y aurait toutefois une règle à respecter, car il serait préférable de manger cet aliment tombé sur le sol dans les 5 secondes. Ce temps serait primordial puisque les bactéries n’auraient pas tendance à l’entacher.

L’existence d’un transfert de la salmonelle

Même si vous nettoyez votre logement très régulièrement et que vous enlevez vos chaussures, vous aurez forcément des résidus et des bactéries sur le sol surtout si vous avez des animaux. À l’extérieur, le constat est beaucoup plus conséquent puisque les bactéries sont nombreuses. C’est pour cette raison qu’une étude a été réalisée pour tenter d’apporter une réponse à tous les gourmands.

HYGIÈNE: Aliment au sol! Combien de temps pour le ramasser? – Applied and Environmental Microbiology https://t.co/nm0sB7ekSe #santelog pic.twitter.com/gJJNxa60Ve — Santé log (@santelog) October 3, 2016

Vous pouvez manger un aliment tombé sur le sol dans les 5 secondes, lorsque le délai est passé, oubliez-le .

. Plusieurs critères sont à prendre en compte que ce soit la nature du sol et celle de l’aliment.

Si vous constatez des résidus sur l’aliment en question, il ne faut pas le manger.

En moins de 5 secondes, un scientifique qui a participé à cette étude révèle qu’il y a peu de risques que l’aliment en question soit contaminé en 5 secondes par des bactéries dangereuses.

Par contre, si vous vivez dans un logement non nettoyé où la crasse est largement au rendez-vous, la contamination sera immédiate.

Vous avez donc une réponse désormais, mais certains préfèrent jeter les aliments dès qu’ils tombent par terre surtout à l’extérieur du logement, lorsqu’ils sont au restaurant par exemple.

Manger un aliment sans risque

Bien sûr, si vous avez des animaux et si vous ne quittez pas vos chaussures dès que vous rentrez chez vous, même si vous nettoyez avec la plus grande précision votre sol, il aura toujours des résidus comme des matières fécales. Ces dernières sont répandues par les chats et les chiens. De ce fait, plus le séjour sur le sol sera court et plus vous pourrez manger l’aliment sans danger. Toutefois, l’enseignant chercheur Marc André Sélosse dont les propos ont été rapportés par le Tribunal du Net révèle que certaines personnes peuvent avoir un organisme fragilisé comme les femmes enceintes.

Un aliment tombé au sol peut-il être consommé si on le ramasse avant 5 secondes ? https://t.co/YAAECIEA3V — Aude Tixeront (@AudeTixeront1) September 12, 2016

De plus, pendant la grossesse, elles ne doivent pas être exposées à des matières fécales des chats. La meilleure solution consiste à jeter l’aliment tombé sur le sol, vous n’aurez ainsi aucun risque.