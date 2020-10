Coupe du monde du tiramisu : des goûteurs sont activement recherchés pour participer

View this post on Instagram

La creatività è l’ingrediente base del vostro tiramisù? 🤩 Se la risposta è affermativa, la ricetta con caramello salato ed amaretti della nostra Semifinalista @susannapistolato fa proprio al caso vostro! 😉 —– 🇬🇧 English Recipe INGREDIENTS 40g of yolk 75g of sugar 250g of mascarpone cheese 50g of caramel 2g of salt Ladyfingers Coffee Amaretti biscuits DIRECTIONS Start by preparing the salted caramel in two 50g bowls. Then prepare the ladyfingers for the square ring and mince the amaretti biscuits. At this point, whip the yolk with the sugar and then add 50g of salted caramel. Continue whipping until the mixture becomes frothy and then add the mascarpone. Now that the salted cream is ready, put it inside the ring followed by the ladyfingers dipped in the coffee and a little bit of amaretto. Then add more cream, salted caramel and amaretto. Finish by smoothing the cream, add the salted caramel and cocoa powder. —– #tiramisu #tiramisuworldcup #twc20 #тирамису #tiramisuday #tiramisù #savoiardi #mascarpone #zucchero #pavesini #uova #caffè #cacao #ricetta #tiramisucontest #culinarycontest #ladyfingers #sugar #coffee #eggs #cocoa #italyfood #pastrylover #cucinarechepassione #dolcichepassione #amaretto #saltedcaramel #foodphotography #pastrychef #madeinitaly Follow us @tiramisuworldcup