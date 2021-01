Burger King remplacent Quick au plus grand désespoir des fans qui le font savoir !

Burger King se fait une place en France en rachetant tous les fast-food de Quick !

Il faut dire que les plus grands fans de la chaîne de fast-food ont de quoi être très tristes depuis l’arrivée du géant Burger King sur le territoire français.

En effet, en rachetant l’ensemble des restaurants Quick, Burger King va contribuer à la disparition de ces restaurants qui ont pendant des années été le concurrent principal d’un autre géant de la restauration rapide : McDonald’s ! Pourtant, l’enseigne Quick se portait plutôt bien et a continué à communiquer après l’annonce fracassante de Burger King qui a tout fait pour se faire remarquer à son arrivée en France.

Malheureusement, les plus grands fans de Quick’n’toast ou encore du fameux Giant (l’équivalent du Big Mac chez Quick bien que la recette soit différente) ne pourront plus se rendre chez Quick en France pour déguster un de ces hamburgers. Pourtant, Burger King a essayé tant bien que mal de faire revenir certains hamburgers de Quick dans ses restaurants, avec une version du Quick’n’toast qui n’a pas été appréciée par les fans de Quick, ou bien son propre Long Chicken qui est toujours à la carte du restaurant.

On ne peut que remarquer également la différence de communication incroyable entre Quick qui met en avant ses hamburgers dans une communication plutôt classique, comparé à Burger King qui mise tout sur les réseaux sociaux et globalement en utilisant des messages assez décalés quelque soit le support de communication. Mais si cela peut fonctionner la plupart du temps, parfois les clients ne comprennent pas l’humour de Burger King. A faire autant de blagues, le risque est présent.

Burger King clashe les fans de Quick : ils ne pourront plus manger de Giant !

Voilà une annonce qu’a faite Burger King qu’ils pourraient bien regretter rapidement ! En effet, afin d’annoncer comme il se doit l’arrivé d’un nouveau restaurant Burger King qui vient remplacer un fast-food de Quick, le restaurant a trouvé de bon ton d’inviter les clients de venir manger leur « dernier Giant » car ils allaient bientôt devoir se contenter d’un Whopper dans les mois à venir ! Devant cette annonce vécue comme une provocation par les fans, il n’en a pas fallu plus pour que l’on voit des clients fidèles de Quick s’indigner de la situation.

Hey @BurgerKingFR vous m’offrez quoi pour faire mon deuil de Quick 😭 pic.twitter.com/OyWMgk34l4 — . (@Flo_90) October 21, 2020



Mais Burger King fera-t-il marche arrière et décidera-t-il de garder des restaurants Quick en France ? Pour le moment, l’enseigne n’a pas communiqué sur un éventuel retour en arrière, mais on imagine que Burger King veut arriver en force en France et devrait donc remplacer tous les fast-food Quick sans pitié ! Les plus grands admirateurs de l’enseigne qui est en train de disparaître devront donc se rendre en Belgique s’ils souhaitent continuer à manger un Giant ou une fameuse Magic Box pour les enfants (l’équivalent du Happy Meal de McDonald’s).

Dernier Quick à Thionville avant passage sous enseigne Burger King… Adieu Quick'n Toast… D'ailleurs y'en avait plus…😭#SelfieMalbouffe pic.twitter.com/we0ughndem — David (DV) (@DVremix) August 13, 2017

En tout cas, Burger King ne cesse de se faire clasher sur les réseaux sociaux depuis cette annonce avec des remarques parfois très violentes de la part des plus fidèles. Mais comment va donc riposter la chaîne de restauration ? On pourrait très bien imaginer voir Burger King inviter dans son propre restaurant les fans de Quick pour leur faire déguster un délicieux Whopper en avant-première ! Une occasion pour Burger King de montrer patte blanche dans le monde impitoyable des hamburgers, comme on a pu le voir dans le passé.