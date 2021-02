Le thé vert est une boisson au multiples bienfaits, en plus d’être une boisson que vous pouvez boire en hiver pour vous réchauffer ou en été en thé glacé pour vous rafraîchir. Le thé vert est connu pour être un excellent brûle graisse, pour les personne qui veulent perdre du poids, il est également idéal pour la digestion, en plus d’être un substitut de café qui est nocif pour la santé contrairement au thé. Cela dit il ne faut pas non plus dépasser la dose journalière qui est de 5 tasses maximum.

La préparation du thé vert

Vous pouvez commencer par la préparation basique ou traditionnelle du thé vert.

Pour cela vous aurez besoin de 100 ml d’eau que vous faites chauffer, et 5 grammes de thé vert. Vous versez l’eau sur le thé et vous laissez infuser 4 à 5 minutes, afin que ce dernier n’ait pas un goût trop amer.

Vous pouvez également préparer à partir de cette bases d’autres alternatives comme :

Le thé vert au citron

Vous pouvez le préparer on ajoutant du jus de citron à la recette basique et ainsi avoir une boisson qui est non seulement délicieuse, mais qui est également un excellent allié pour la perte de poids et pour avoir une peau saine et en bonne santé.

Un smoothie au thé vert et à l’avocat

Vous pouvez également le préparer en smoothie, toujours en mélangeant une demi tasse de thé basique avec un demi avocat que vous aurez au préalable réduit en purée.

Thé vert à la camomille et anis

Cette boisson est idéale si vous avez des problèmes d’indigestion. Pour la préparer, vous aurez besoin d’un litre de thé vert avec 10 grammes de camomille et 10 grammes d’anis. Mélangez le tout et buvez directement.

Thé vert au gingembre et à la menthe

Pour le préparer vous pouvez mettre 1 litre de thé vert, 10 grammes de menthe et un petit morceau de gingembre et 2 glaçons dans un blinder et mixer le tout. Profitez de cette boisson à la fois bénéfique et rafraîchissante.

Comment consommer le thé vert ?

Vous pouvez accompagner le thé de nourriture comme des sablés nature, des petites galettes de riz… Comme vous pouvez le boire avec des mochis qui sont des petites boules de riz de toutes les couleurs farcies avec différents ingrédients sucrés comme de la pâte d’haricot rouge…

Le fait de le mélanger à d’autre aliments très sucrés, permet d’équilibrer le goût, étant donné que le thé est plutôt amer.

Le meilleur moment pour boire du thé vert

Le meilleur moment pour consommer du thé vert afin de profiter de ses bienfaits est le matin à jeun. En plus d’être utile de le boire le matin en remplacement du café, mais encore vous pouvez le consommer selon votre besoin comme mentionner ci-dessous :

Pour la perte de poids le mieux c’est d’en boire une demi heure après chaque repas,

Afin d'augmenter votre taux de protéine et de minéraux, il vaut mieux le prendre avant le repas.

Conseils

Évitez d’y ajouter d’autres ingrédients tels que le sucre, le lait… Il est mieux naturel,

Vous pouvez réutiliser les feuilles de thé vert plusieurs fois,

Il est déconseillé de boire du thé vert le soir, car il contient de la théine.

Le thé vert est une boisson à la fois bénéfique et très bonne, mais sa préparation est très importante, afin d’obtenir une boisson délicieuse que vous pourrez aromatiser selon vos goûts.