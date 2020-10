Arrêtez de manger du pain ! Catastrophique pour la santé, c’est ce qui vous fatigue et vous empêche de perdre du poids !

View this post on Instagram

Petite fournée, on continue à dompter la cuisson avec le nouveau four! Les temps de cuisson sont largement réduit par rapport à d'habitude 😉. ils sont bien cuits mais je suis content du résultat, il se sont bien développé à la cuisson mis à part la baguette soudure ouverte en laquelle j'avais plus d'espoir (à droite). 500g de farine t80 375g d'eau 135g de levain 10g de sel Mêmes étapes que très souvent un pointage à température ambiante puis au frais la nuit. Un tour après pétrissage, un autre 1H plus tard et un dernier encore 1H après et mise au frais. Préchauffage des pierres à 275° puis mise au four à 240° pendant 20 minutes. Séchage à four éteint pendant 10 minutes 😀. Il marche bien ce four !!😀 #lamicheajaja #pain #painmaisonbio #painbiologique #painaulevain #painfaitmaison #painbio #paindecampagne #painmaisonaulevain #painmaison #levainliquide #levainbio #levain #levainbiologique #levainmaison #levainnaturel #farine #boulangerie #boulangeriemaison #boulangeriebio #boulange #faitmaison #instafood #bread #homebread #homemade #baguettemaison #pavé #pochoir #pochoirart