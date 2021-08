Vinnie Dargaud : l’interprète de Léo dans la série Scènes de ménages est l’enfant d’une ancienne Miss France… Surprise totale !

Vinnie Dargaud fait son apparition dans le casting de Scènes de ménages depuis trois années. Cependant, on ne sait pas encore tout sur lui. Le jeune homme a encore de nombreux secrets qu’il garde bien cachés. Toutefois, il n’a pas su bien masquer le fait qu’il soit le fils d’une ancienne Miss France. On vous dit tout dans les prochaines lignes.

La série Scènes de ménages fait son grand retour !

C’est la joie totale sur M6. Les téléspectateurs peuvent déjà savourer le retour de leur série culte depuis le lundi 23 août dernier après sa traditionnelle pause. De belles surprises sont au rendez-vous. On peut déjà souligner la découverte du tout nouveau duo représenté par Louise et Jalil. Ces deux personnages sont respectivement incarnés par Claudia Mongumu et Ryad Baxx.

Louise et Jalil forment un couple de trentenaires revenu s’installer dans leur ville d’enfance. Ils l’avaient quitté à cause de leurs familles trop envahissantes. Une nouvelle paraissant bonne sur le coup pour Claire Chust et Vinnie Dargaud. En effet, ces derniers ne passeront plus pour ceux qui terminent la bande.

Claire et Vinnie font leur entrée au casting depuis l’année 2018. Vinnie Dargaud dans le rôle de Léo est en couple avec Leslie (Claire Chust). À leur début, le duo a eu du mal à faire l’unanimité auprès des amoureux de la fiction. Néanmoins, ils finiront par se faire admirer au même titre que d’autres protagonistes tels que Raymond, Huguette, Camille ou Phillipe.

Vinnie Dargaud est arrivé à s’imposer après des saisons comme une des figures phares de la série. Aujourd’hui, il jouit d’une popularité assez grande. Par ailleurs, le duo qu’il forme avec Leslie continue à garder des secrets bien enfouis. Pour l’heure, la surprise a été créée par l’interprète de Léo. En effet, on vient d’apprendre que ce dernier est le fils d’une ancienne reine de beauté.

Une année de Miss France qui n’a pas du tout été agréable

Seuls les plus âgés pourront s’en souvenir. En 1978, c’était Pascale Taurua qui avait été sacrée Miss France cette année-là. Cependant, la ravissante de Tahiti avait renoncé à son titre à la grande surprise de tous. Elle avait expliqué au micro de Tahiti infos avoir trouvé que l’art était sa meilleure façon d’être elle-même. En suivant le règlement, il fallait donc que la première dauphine Brigitte Konjovic puisse la remplacer. Malheureusement, celle-ci n’était pas capable d’assurer les fonctions qu’on lui demandait.

En fin de compte, c’est la deuxième dauphine Kelly Haorau qui a pris les commandes. Sauf que cette dernière, c’est la mère de Vinnie Dargaud. Par la suite, Kelly était repartie vivre à la Réunion afin d’assurer la gestion du comité Miss Réunion sur deux ans. Ce n’est qu’après qu’elle fonde sa famille et d’où Vinnie Dargaud, très apprécié des téléspectateurs de la série, est né.