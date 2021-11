Vaimalama Chaves sans filtre : La reine de beauté se montre cash à propos de son salaire, et pour ce qui est de la maternité, ce n’est pas d’actualité !

Reçu dans l’émission de Jordan de Luxe ce mercredi 10 novembre 2021, Vaimalama Chaves s’est livrée comme jamais. Son chéri, Danse avec les stars, ou encore son salaire de Miss France, on en a appris plus sur la reine de beauté. D’ailleurs sur ce dernier point, elle n’est pas très contente…

Quel salaire pour une Miss France ?

Miss France 2019 est du genre cash, tout le monde l’a bien compris. Alors qu’elle vient de quitter l’émission Danse avec les stars 2021, elle est invitée sur des plateaux dont celui de Jordan de Luxe, dans son émission people. L’occasion de revenir sur certains sujets la concernant.

Interrogée sur son salaire de Miss France, la jeune femme a trouvé cela insuffisant pour le travail demandé derrière. A l’heure où dévoiler son salaire peut provoquer des foudres de la part de certaines personnes, Vaimalama Chaves ne s’est pas gêné. Déjà, elle a révélé que les Miss France gagnent 3000 euros par mois. Or il faut travailler 6 jours sur 7 sans congé, partir dans des déplacements de plusieurs jours parfois, sourire du matin au soir, être tout le temps pimpante…Trop de travail pour si peu d’après la reine de beauté.

De ce fait, on se dit maintenant qu’elle a dû être satisfaite de son enveloppe de Danse avec les stars. La jeune femme a néanmoins été moins directe pour le coup, puisqu’elle a juste indiqué que le cachet pour participer à DALS se situait entre 30 000 et 40 000 euros. A noter qu’elle n’a rien eu à y redire…

Trop de responsabilités, et pas bon pour la ligne !

A 26 ans, la belle est actuellement en couple avec le champion de VTT, Nicolas Fleury, et cela fait bientôt 2 ans. Le couple s’est déjà installé ensemble, et ils semblent inséparables, puisqu’on les voit lors des sorties publiques ou des voyages romantiques. Cependant, pour les fans qui attendent une suite dans le genre « …ils eurent beaucoup d’enfants… », ce n’est pas au programme.

La belle tahitienne a évoqué le sujet mardi 9 novembre 2021, alors qu’elle était à la radio dans l’émission Un éclair de Guény sur radio VL : « « Un bébé ? Non. Pourquoi ? « Un bébé, je trouve qu’aujourd’hui c’est beaucoup trop de responsabilité et je ne suis pas prête à mettre de côté qui je suis pour m’occuper de quelqu’un d’autre qui deviendra ma priorité. Sans compter qu’il va totalement me déformer le corps alors que j’essaye grave de me sculpter. Je vais avoir des obligations ‘maternelles’ et tout, les montées de lait, tout ça, tout ça. Ah non, flemme ! » ». Elle ne pouvait être plus claire.

En attendant, Vaimalama Chaves est une vraie aventurière qui file le parfait amour avec son chéri. La musicienne et son amoureux se sont d’ailleurs rencontrés lors d’un grand gala. Interviewé dans l’émission 50’ Inside, Nicolas s’est confié à propos de leur rencontre. Ce dernier étudie aux Arts et Métiers, et c’est là qu’un grand Gala a été organisé, comme chaque année. Au cours de cette soirée, il lui revenait de s’occuper de Vaimalama Chaves, dont le mandat de Miss France était en cours.

La magie a opéré à ce moment-là il semble, et depuis, ça dure…