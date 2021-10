Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini est-elle parvenue à remporter son défi en prenant la place de Nagui ? Un dirigeant de France Télévisions donne des éléments de réponse !

L’arrivée de Laurence Boccolini à la tête de l’émission Tout le monde veut prendre sa place n’a pas été simple. Aujourd’hui, la jeune femme a pourtant l’air d’avoir atteint ses objectifs. Pour l’heure, on peut supposer que c’est ce que beaucoup estiment, notamment le directeur des programmes de France Télévisions. Ce dernier n’a pas manqué d’éclairer plus d’un sur le sujet dans les colonnes du Parisien dimanche dernier. On vous en dit plus dans la suite.

La rentrée est bien chargée chez le Groupe France Télévisions

Elle commence en force chez France Télévisions. En premier lieu, la rentrée s’annonce avec ‘’Télématin’’ qui connaît un nouveau format. L’émission maintient sa position de première matinale télé de France à la suite de trois mois assez intenses.

Par la suite, les Z’amours est déjà passé aux oubliettes avec la nouvelle émission Chacun son tour dirigée par Bruno Guillon. Cette dernière a même déjà trouvé son public. Pour finir, les émissions politiques prennent place à cause des élections présidentielles de 2022.

D’autres grands divertissements ne manqueront pas à l’instar de The Artist ou Flirty Dancing qui intègrent le programme dans les jours à venir. L’heure est venue pour le groupe de sortir la grande artillerie.

D’ailleurs, le directeur des programmes de France Télévisions n’a pas hésité à s’entourer des meilleures têtes. « Face à la concurrence des plateformes comme Netflix, à nous d’être les meilleurs », avait souligné Stéphane Sitbon-Gomez.

En parlant de meilleurs, on comprend bien donc pourquoi Laurence Boccolini a été recrutée. Du haut de ses 58 ans, l’animatrice peut se bomber le torse aujourd’hui. Elle fait partie des visages les plus connus de l’univers de l’audiovisuel français. Laurence, c’est non seulement une voix, mais c’est aussi du charisme, l’image parfaite de bonnes décisions de carrière.

La place d’animatrice veut-elle être prise par tout le monde ?

À la suite de 19 ans de services impeccables à TF1, la célèbre animatrice de la première chaîne se tourne vers France Télévisions. Lors de cette rentrée 2021, Laurence Boccolini succède à Nagui à la tête d’un des plus grands programmes de France 2.

Il s’agit en effet de Tout le monde veut prendre sa place. Certes, les débuts sont loin d’avoir été calmes. Toutefois, après les turbulences en termes d’audiences suite au changement d’animateur, les choses s’améliorent.

Remplacer Nagui après près de 15 années à ce poste était un défi pas des moindres. C’est ce qu’a affirmé Stéphane Sitbon-Gomez au Parisien le dimanche 10 octobre dernier. Pour ce dernier, Laurence Boccolini est sans doute le bon choix. Celle-ci serait parvenue à mettre en avant sa marque. De ses propos, l’animatrice est loin de devoir se plaindre et ses supérieurs sont satisfaits de ses résultats. « Elle fait 16% de PDA au moment où Nagui était à 17%. C’était l’objectif qu’on lui a fixé », a-t-il déclaré.

En gagnant la confiance du directeur des programmes du groupe, Laurence est plus sereine. On la verra évoluer en plus aux côtés d’Olivier Minne dans Fêtes comme chez vous, un programme familial événementiel.