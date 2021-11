Tony Yoka et Estelle Mossely divorcés : Le boxeur fait une annonce fracassante sur sa situation matrimoniale… Une annonce pas simple pour lui !

Leur histoire semblait partie pour durer, et pourtant, c’est une bien triste nouvelle que Tony Yoka a annoncé à ses fans au soir du 31 octobre 2021. En effet, après plusieurs rebondissements, on apprend que le couple parents de 2 enfants, a divorcé depuis plusieurs mois maintenant.

La révélation de Tony Yoka

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tony Yoka (@tonyyoka)

Tony Yoka et Estelle Mossely, tous les 2 âgés de 29 ans, forment un couple célèbre de champion Olympique. Beaucoup les ont découverts lorsque tous 2 ont remporté la médaille d’or olympique à Rio de Janeiro en 2016, dans la même catégorie. Devenus des professionnels de la boxe, le couple s’est marié le 7 janvier 2018 à Paris, et ils ont aujourd’hui 2 enfants : Ali 4 ans et Magomed 1 an.

Malheureusement, cette histoire qui ressemblait à un conte de fée des temps modernes, s’est achevée, et apparemment, cela ne date pas d’aujourd’hui. C’est dans la soirée du dimanche 31 octobre 2021, que le jeune père a décidé de révéler la situation, et de cette manière, officialiser les choses auprès de son public. S’emparant de son compte Instagram, il a posté un message assez long, où il explique ce qui se passe.

D’après le message de Tony Yoka, ils ont divorcé, et ce depuis quelques mois. Le boxeur a confié que cette annonce n’était pas simple à faire pour lui. C’est une page qui se tourne, et il en a profité pour souhaiter le bonheur à son ex épouse, soulignant qu’elle est une belle personne et une grande championne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tony Yoka (@tonyyoka)

Le jeune champion a évoqué leurs enfants, remerciant Estelle Mossely, et affirmant que la priorité sera le bien-être de leurs petits. Pour finir son message, Tony Yoka a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui ont été un soutien pour lui.

Une situation qui semblait déjà bien compliquée…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tony Yoka (@tonyyoka)

La relation entre Tony Yoka et Estelle Mossely n’était déjà pas si simple, quelques mois après leur mariage. En effet, on se souvient qu’en octobre 2019, la jeune femme a annoncé sa 2e grossesse, tout en confiant leur séparation. Le message avait été posté sur son compte Instagram, mais quelques mois plus tard, la belle a supprimé le post.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Estelle Mossely (@estelle.mossely)

En effet, le couple s’était réconcilié quelques temps après, ce message n’avait donc plus lieu d’être. Alors que son ex-mari vient de révéler leur divorce sur les réseaux sociaux, la championne olympique ne s’est pas encore prononcée sur le sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Estelle Mossely (@estelle.mossely)

Il faut dire que le soir même de l’annonce de Tony Yoka, Estelle Mossely se trouvait sur le plateau de France2, dans l’émission 20h30, le dimanche. Invitée dans l’émission avec d’autres prestigieuses personnalités, elle n’a pourtant rien laissé échapper. Notons que sur le plateau animé par Thomas Sotto, se trouvait le chanteur Pascal Obispo, le chef Philippe Etchebest, ainsi que le peintre et illustrateur Marc-Antoine Coulon.

Avec cette annonce, la page est belle et bien tournée pour le couple de champions olympiques, ce sont les fans qui vont en être dépités…