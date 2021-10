Tony Yoka : A cause d’une affaire de corruption, le champion olympique pourrait bientôt perdre son titre !

Une enquête sur une affaire de corruption dans le milieu de la boxe est en cours. Elle a été initiée depuis plusieurs années, et arrive à son terme. Tout porte à croire que le champion Tony Yoka est la principale cible de cette enquête. Ce dernier, qui a reçu le titre de Champion olympique à Rio en 2016, risque d’être déchu.

De nombreux acteurs majeurs du monde de la boxe sont impliqués dans une histoire de corruption !

Plusieurs médias britanniques parlent actuellement du scandale qui touche le monde de la boxe. En effet, selon The Daily Mail et The Guardian, plusieurs acteurs de ce sport seraient impliqués dans une affaire de corruption. C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe, et qui laisse perplexe un grand nombre de personnes.

D’après les informations recueillies, l’enquête porterait sur le tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Rio de 2016. Lors de ce tournoi, c’est le champion Tony Yoka qui s’est fait remarquer par ses performances. Il a d’ailleurs rapporté la victoire aux français en gagnant la médaille d’or. Si les investigations s’avèrent être concluantes, alors le champion en titre sera certainement déchu.

Mis à part cette compétition, d’autres tournois de boxe ont également fait l’objet d’une enquête. Il semblerait qu’il y ait au total, sept à dix combats des Jeux Olympiques impliquées. Tous ces combats sont suspectés de corruption. Cela signifie que les gagnants pourraient tous voir leur médaille être retirée.

Toutes les informations concernant cette enquête devraient être livrées par Richard McLaren. C’est un professeur de droit canadien, déjà auteur de plusieurs grandes révélations sur le milieu de la boxe. Si les soupçons venaient à se confirmer, alors l’issue du combat opposant Tony Yoka à Joe Joyce sera révisée.

Tony Yoka perdra-t-il sa médaille d’or ?

Le compagnon d’Estelle Mossely avait remporté la victoire à l’époque suite à une décision des juges. Le vote était à 2 voix pour et 1 voix contre, ce qui faisait de lui le grand vainqueur du tournoi. Cette affaire de corruption qui touche actuellement sa carrière pourrait véritablement lui nuire. En effet, même s’il n’est pas directement cité dans les rapports d’investigation, Tony Yoka sera forcément éclaboussé au passage.

Il faut savoir que celui que l’on accuse d’être à la tête du complot, c’est Karim Bouzidi. Il s’agit du directeur exécutif de l’Association internationale de boxe amateur. Il serait le principal organisateur de la corruption. On l’accuse d’avoir orienté la décision des juges à sa convenance, en fonction des rencontres.

Malgré tout le remue-ménage provoqué par cette histoire, Tony Yoka ne s’est pas exprimé. Il n’a pas réagi face à ces accusations de corruption qui pourraient définitivement entacher sa réputation. Toutefois, on devrait très vite être fixé, car le professeur Richard McLaren donnera une conférence de presse dans quelques heures. Il faut espérer que le boxeur français sera lavé de tout soupçon assez rapidement. Autrement, c’est toute la communauté des boxeurs Français qui sera touchée.