The Voice All-Stars : Jenifer vit un véritable cauchemar, son équipe est décimée à la fin des cross battles… Les internautes se montrent impitoyables !

Décidément, ce n’est vraiment pas de chance pour Jenifer en ce samedi 9 octobre 2021. En effet, l’épisode de The Voice All-Stars de la veille clôturait l’épreuve des cross battle. Malheureusement pour la coach, elle finit avec une seule candidate encore en lice.

Soirée cauchemar pour Jenifer

L’enfer de Jenifer a commencé le samedi 2 octobre 2021, et cela continuait dans l’épisode du 09 octobre dans The Voice All-Stars. On peut dire que les cross battles ne lui ont vraiment pas porté chance. Malgré le grand talent de ses candidats, le public n’a pas voulu les sauver, préférant à chaque fois, les candidats des autres coachs. Aux précédents cross battles, Al.Hy et Olympe avaient quitté l’aventure, à la grande tristesse de Jenifer, qui n’a remporté aucun batlle.

Ce fût pareil cette semaine encore, la jeune femme ne parvenant qu’à garder une seule candidate à la fin. Il s’agit d’Amalya, qui a réussi à rester dans la course. Un désespoir pour Jenifer qui se retrouve avec un seul candidat, alors que les autres coachs en ont plusieurs.

En effet, pendant que la jeune chanteuse ne compte qu’Amalya dans son équipe, Zazie et Patrick Fiori comptent 3 talents chacun. Pour la chanteuse, il y a Demi Mondaine, Gjon’s Tears, et Will. Pour Patrick Fiori, il y a Flo Malley, Antoine, et Louis. L’équipe de Mika et de Florent Pagny comptent chacun 4 candidats. Pour le plus jeune des 2, il y a Victoria, Terence James, Paul et Anthony Touma. Quant à Florent Pagny, il compte dans son équipe, Anne Sila, Manon, Dominique Magloire, ainsi que MB14.

Les internautes très durs avec Jenifer

Totalement sidérée par la situation, Jenifer peut compter sur ses nombreux fans, qui ont partagé leur incompréhension sur les réseaux sociaux. Toutefois à côté, il y avait certains que cela faisait bien marrer. En effet, en dehors de ceux qui ne comprenaient pas le scénario que vivait la jeune chanteuse, certains étaient heureux de ce dénouement.

Notons que pour les cross battle, c’est le public qui vote. Aussi, nombreux sont les internautes qui pensent que ces éliminations sont le signe que Jenifer n’avait plus sa place dans The Voice. Pour certains, le problème se trouve au niveau des choix de chanson. Problème de préparation pour d’autres, et d’autres encore n’ont pas manqué d’ironiser sur les anciens candidats de Jenifer qui ont voulu la suivre une seconde fois.

Une chose est sûre, en dehors de ses fans, les internautes n’ont pas du tout été tendres avec la jeune femme. Au moins, Jenifer peut compter sur le soutien de certaines personnes dont l’animateur de The Voice. En effet, Nikos Aliagas qui a révélé dans un récent entretien qu’il considérait la chanteuse comme sa fille, lui a un peu remonté le moral. Ce dernier a soufflé à une Jenifer désemparée, qu’il peut suffire d’un seul talent. Il faut reconnaître que le jeu n’est pas encore terminé, et qu’effectivement, un seul candidat peut tout changer. Alors, courage Jenifer !