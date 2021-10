Super Nanny : Après une très longue interruption, Sylvie Jenaly revient avec son émission… Elle révèle la raison de son absence !

Cela fait 2 années que Super Nanny a disparu des radars de TFX, où on la voyait aider des parents débordés à canaliser leurs enfants. Cependant, bonne nouvelle pour ceux qui n’en peuvent plus, Sylvie Jenaly revient, et avec encore plus d’expériences et de changements.

Après 2 ans, elle revient !

Cela peut rapidement devenir compliqué d’élever plus d’un enfant, lorsque les difficultés de la vie s’emmêlent. Très vite, certains parents ne savent plus comment rétablir la situation, et se retrouvent débordés. Dans cette situation, il suffit d’appeler Super Nanny. Après des années, les téléspectateurs en ont vu de toutes les couleurs, en matière d’enfants récalcitrants. Scandales dans des lieux publics, violences, etc. Super Nanny arrive toujours à trouver la bonne méthode pour remettre de l’ordre et aider les familles.

#SuperNanny avec @JenalySylvie fera son grand retour en INEDIT sur @TFX le mercredi 3 novembre prochain à 21H05. Super Nanny devra faire face à une famille recomposée. Vous découvrirez Mélissa, Benoît et leur tribu de 4 enfants. pic.twitter.com/LcO1LuYSfI — @Mediasinfos 📺📻📸📰 (@Mediasinfos) October 17, 2021

A chaque fois que Super Nanny arrive dans une nouvelle maison, elle se donne une semaine pour venir à bout de tous les problèmes. Jusqu’ici, cela a été un pari réussi, et à chaque fois, qu’elle s’en va, les familles sont plus apaisées. L’émission a débuté en 2005, et est alors animée par Cathy Sarraï. Cependant, cette dernière meurt 5 ans plus tard, des suites d’un cancer de sein. Dès lors, c’est Sylvie Jenaly qui reprend le flambeau 3 ans après, et elle poursuit l’aventure jusqu’en juin 2019.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Super nanny Sylvie Jenaly (@s.jenaly)

Elle a alors annoncé sur son compte Instagram qu’elle prenait une pause. La super gouvernante a précisé vouloir se consacrer à d’autres activités. Depuis tout ce temps, la chaîne a passé des épisodes inédits, puis des rediffusions. Alors que les fans de l’émission désespéraient, voilà qu’une bonne nouvelle a été annoncée. En effet, Sylvie Jenaly a fini sa pause, et elle décide de revenir. D’ailleurs, on connaît déjà la date de retour du programme, et c’est pour le 3 novembre 2021.

Une nouvelle édition avec beaucoup de changements

La célèbre éducatrice de France, Sylvie Jenaly, a donc fini sa pause et revient. C’est à un média qu’elle a révélé l’information, et elle en a profité pour parler de ce qui l’a occupée pendant tout ce temps. D’après Sylvie Jenaly, elle a laissé la télévision pour pouvoir exercer à temps plein son travail de gouvernante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Super nanny Sylvie Jenaly (@s.jenaly)

Pour cela, elle est allée travailler dans une famille présidentielle en Afrique, et cela lui a pris 2,5 années. Pour l’éducatrice, cela a été une expérience magique, et un plus pour sa carrière. Cependant, l’animatrice s’est réveillée, et elle a décidé de revenir à ses vieux amours. La célèbre nounou revient donc sur TFX, pour aider les parents avec leurs rejetons.

Alors même qu’elle annonce son retour et celle de son émission Super Nanny, Sylvie Jenaly annonce de grands changements pour la suite. Elle explique que la situation actuelle a changé avec le télétravail. De ce fait, le quotidien des familles a été bouleversé. Cet aspect sera pris en compte dans les futurs épisodes. La super nounou espère que le confinement aura soudé les familles, plutôt que le contraire. Une chose est sûre, elle ne chômera pas…