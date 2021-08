Roger Federer : la légende du tennis va devoir subir une nouvelle opération… Un coup dur pour la suite de sa carrière !

Il n’y a pas assez de sportifs pouvant brandir la popularité et l’amabilité qui sont dévoués à Roger Federer. La légende suisse du tennis embarque l’un des palmarès les plus ahurissants de ce sport en plus de détenir une cote de popularité assez forte sur la planète entière. Aujourd’hui, Roger Federer a passé son 40ème anniversaire et ses nombreux adorateurs sont bien conscients qu’il approche à grands pas la fin de carrière. Comme si cela ne suffisait pas, on apprend désormais que l’icône suisse du tennis devrait se faire opérer du genou une nouvelle fois. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle opération qui gâche des plans

Le natif de Bâle a déjà franchi largement la moyenne d’âge où la plupart des tennismen mettent un arrêt à leur carrière. Le début d’année était assez encourageant, puisqu’on a pu voir Roger Federer prendre part à un huitième de finale à Roland Garros suivi d’un quart à Wimbledon. Le Suisse s’était même déclaré forfait pour une participation aux Jeux Olympiques dans l’idée de prendre un peu de repos.

Malheureusement, après avoir déjà subi deux opérations les dernières saisons au genou, la légende Federer a annoncé s’être encore blessée à Wimbledon et sera contrainte de subir une nouvelle opération. C’est dans une vidéo Instagram que le tennisman a fait passer la triste nouvelle à sa communauté.

On pouvait comprendre que depuis le dernier Wimbledon où il n’a pu faire grand-chose d’ailleurs, il est obligé d’enchaîner de nombreuses visites chez son docteur pour des contrôles de son genou. Cependant, ce dernier a dû lui dire qu’il allait devoir se faire opérer pour se sentir bien sur le court et le long terme. Évidemment, le valeureux homme n’a pas hésité à prendre la bonne décision de suivre les conseils de son docteur.

Peut-on déjà supposer une fin de carrière pour Roger Federer ?

Il est clair que Roger Federer ne prendra pas part à l’US Open qui fera ses débuts le 30 août prochain. Aussi, les chances de le voir rejouer cette année sont infimes. D’ailleurs, il a souligné qu’il serait en béquille pour de nombreuses semaines et ne pourra pas jouer au tennis durant plusieurs mois.

La légende du tennis sait qu’il passera une période difficile comme on peut l’entendre quand il affirme : « Ce sera difficile, mais je sais que c’est la meilleure chose à faire puisque je veux être en bonne santé. Je veux me donner une chance de retourner sur le circuit en bonne forme ». Même si Federer est bien déterminé, il reste toutefois réaliste puisqu’il n’a pas oublié de souligner la difficulté de subir une opération et de revenir à son âge.

Roger Federer est bien conscient qu’il sera confronté de jour en jour à des problèmes physiques et risque de passer plus de temps à l’infirmerie que sur le circuit professionnel. S’il ne guérit pas de cette blessure, il pourrait être contraint d’annoncer une fin de carrière qui est déjà toute proche de toute évidence.