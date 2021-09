Patrick Bruel : Le célèbre chanteur français, rencontre par hasard un célèbre artiste américain en soirée… Les internautes sont jaloux, mais pas de lui !

Ce fût une belle rencontre pour Patrick Bruel dans le restaurant Bœuf sur le toit. Ce mercredi 29 septembre 2021, il a tenu à partager un selfie avec ses abonnés sur Instagram. Sur celui-ci, le chanteur était en compagnie d’un célèbre chanteur américain…

Un endroit parfait pour de célèbres rencontres

Dans le 8e arrondissement de Paris, se trouve un célèbre restaurant qui a l’habitude d’accueillir les plus grands pour dîner. Il s’agit du restaurant Boeuf sur le toit, et bon nombres de personnalités s’y sont déjà croisées. L’endroit est mythique, et existe depuis 1922. Le restaurant est également connu pour servir de music-hall, afin d’égayer les convives. Déjà à l’époque, il n’était pas rare d’y croiser le célèbre poète Jean Cocteau. Christian Dior le couturier, ou encore le peintre Francis Picabia…, du beau monde est passé entre ces murs.

Encore aujourd’hui, c’est toujours le cas. Il faut dire que l’établissement a été remis au goût du jour, sans perdre de son charme. En 2017, Moma Group s’est associé avec Patrick Bruel, pour le racheter et le rénover. C’est maintenant une brasserie parisienne « haut de gamme ». Comme dans le temps, de grandes stars s’y retrouvent pour partager un moment de convivialité. Au vu de son rôle dans ce restaurant, on ne s’étonne pas que Patrick Bruel y croise des célébrités françaises, et quelques fois internationales. Ce fût le cas dernièrement…

Patrick Bruel et Ne-Yo, la belle rencontre !

C’est ce mercredi 29 septembre 2021 que Patrick Bruel a fait la surprise à ses abonnés sur Instagram. Le chanteur français a publié une photo dans laquelle on le voit prendre la pose aux côtés du chanteur américain Ne-Yo. En légende de la photo, il a souligné que l’on faisait de belles rencontres dans le restaurant Bœuf sur le toit. Il a également notifié sa joie d’avoir rencontré l’artiste américain.

Cela n’a pas laissé ses abonnés indifférents, et beaucoup ont émis leur désir ou hâte de découvrir l’endroit. Cependant, les abonnés ont également eu une réaction qui a certainement fait chaud au cœur de Patrick Bruel. En effet, certains se sont montrés jaloux de ce selfie, souhaitant être à la place de l’un des artistes. Ils auraient voulu être à la place de Ne-Yo, ce qui signifierait qu’ils ont rencontré le célèbre chanteur français. Ce n’est sûrement pas tard pour cela.

En attendant, Patrick Bruel a des projets en cours, qui l’occupent bien. Il faut dire que le papa de Léon et Oscar, travaille actuellement sur son nouvel album depuis qu’il est revenu des vacances pour la France. Régulièrement en contact avec ses abonnés, il a partagé avec eux, il y a quelques semaines, un cliché sur lequel il apparaissait au milieu des DJs Sara Zinger et Quentin Mosimann. Il y avait également le pianiste Nino Vella.

Ses abonnés ont été ravis de la nouvelle, et de cette collaboration en cours, se montrant impatients d’en découvrir plus. Il est donc déjà très attendu, ce nouvel album de Patrick Bruel.