Pascal Obispo : Pour les 21 ans de son fils Sean, le célèbre chanteur papa nostalgique et fier, poste une photo pleine d’émotions !

Les enfants grandissent trop vite ! C’est certainement ce qu’à ressenti Pascal Obispo le jour des 21 ans de son fils unique, Sean Obispo. C’était ce Lundi 11 octobre 2021, et le papa, tout nostalgique, a publié un cliché attendrissant sur son compte Instagram.

Nostalgie quand tu nous tiens !

Pascal Obispo vit une belle histoire d’amour avec son épouse Julie Hantson. Cependant, il fût un temps où il a été le compagnon d’Isabelle Funaro. De cette relation est née Sean Obispo, l’unique enfant de Pascal Obispo. Sean quant à lui, a d’autres petit frères et sœurs, issus de la relation de sa mère et de son actuel compagnon Michaël Youn. Ce lundi 11 octobre 2021, le grand frère célèbre ses 21 ans, un jour particulier pour son papa. Fier et ému, Pascal Obispo a tenu à lui rendre hommage sur son compte Instagram, partageant son bonheur avec ses abonnés.

Pour ce faire, le chanteur de 56 ans a mis en ligne sur Instagram, un cliché qui date d’il y a quelques années, quand Sean était encore un petit garçon. C’était au moment où le papa avait un style de coiffure, qui se traduisait par une petite mèche de cheveux à l’arrière du crâne.

Le sun Sean de Pascal Obispo

Le cliché tout nostalgique du papa fier a été pris en journée sur une plage de sable. Père et fils se tenaient par la main, semblant s’éloigner dos à l’objectif. Détail important, tous 2 étaient habillés d’un maillot de football sur lequel était marqué leur nom de famille « Obispo ». Sous le patronyme, était inscrit le numéro 33. En légende, le célèbre chanteur inscrit l’âge de son dorénavant, grand fils, 21 ans.

C’était suivi d’un message adressé à l’heureux du jour. Le parolier a simplement écrit qu’il était le soleil de sa vie, agrémentant son message d’un joyeux anniversaire. Notons que sur la photo, on ne voit pas le visage de Sean. C’était encore à l’époque où le papa prudent, ne permettait pas qu’il soit exposé. Aujourd’hui, celui-ci est un jeune adulte, mais à chacun de ses anniversaires, c’est comme un rendez-vous entre Pascal Obispo et ses fans. En effet, comment oublier la somptueuse chanson qu’il a écrite pour lui à sa naissance en 2002, et qui s’intitulait « Millésime ».

Jeune homme accompli désormais, Sean serait-il déjà un bourreau des cœurs ? En tout cas, le fils du célèbre chanteur français a déjà quelques conquêtes à son actif. S’il s’entend très bien avec sa belle-mère Julie Obispo, on sait qu’il a déjà été en couple avec Yasmine Fraioli. Il s’agit de la fille de l’animatrice Justine Fraioli. Au moment de son anniversaire d’il y a un an, le jeune homme est parti célébré en compagnie d’une certaine Tohsca Laurent Monserrat.

Les réseaux sociaux regorgeaient de leurs clichés, mais une fois leur histoire terminée, ils ont tous disparu. Pour le moment, rien ne dit que Sean Obispo est encore célibataire ou pas…