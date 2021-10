Pascal Obispo : Le chanteur revient sur ces paroles de sa chanteuse préférée France Gall… Des paroles qui l’ont bouleversé !

Dans quelques heures, le nouvel album de Pascal Obispo sera disponible, et il s’intitule France. Il s’agit d’un recueil de musiques que l’artiste a composé il y a des années de cela pour France Gall, mais qui n’a jamais vu le jour. Décidant de donner enfin vie à son œuvre, le chanteur partage un souvenir particulier avec la célèbre chanteuse.

Un vieux projet qui prend vie

L’album de Pascal Obispo, sortira ce vendredi 29 octobre 2021. Il s’agit tout simplement d’un vibrant hommage à une artiste qu’il a profondément admirée. On se rappelle que la sortie de son album Superflu fût un véritable succès pour le jeune homme d’alors, qui venait d’entrer dans la trentaine. Sorti en 1996, l’album contenait des titres aujourd’hui culte comme Personne, Lucie, ou encore Où et avec qui tu m’aimes.

A cette époque, Pascal Obispo en tant que compositeur, sa première passion, écrivait pour de grands artistes comme Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny, son ami. De même, il était également auprès de France Gall, une grande artiste pour qui il avait écrit plusieurs titres. En 1997, l’époux de Julie Hantson avait proposé un projet à la chanteuse, qui vivait des moments douloureux.

Résiste, Évidemment, Il jouait du piano debout ou encore Ella, elle l’a…, la célèbre chanteuse de ces titres qui font fredonner encore aujourd’hui n’avait plus le cœur pour ça. En effet, elle ne s’était pas encore remise du décès de son mari arrivé quelques années plus tôt. Il s’agissait de Michel Berger, également un immense artiste de la chanson. On lui doit entre autre Le paradis blanc, ou encore Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.

Le décès peu après de leur fille malade d’un cancer, la mucoviscidose, a ôté toute envie de chanter à France Gall. De ce fait, cette dernière n’a pas accepté la proposition de Pascal Obispo à l’époque. De son vrai nom Isabelle Gall, l’artiste a finalement rejoint les siens en 2018. Pascal Obispo, des souvenirs encore à vif, a décidé de lui rendre hommage avec ses titres écrits pour elle.

Un compositeur avant tout, qui avait beaucoup d’admiration pour France Gall

Pascal Obispo, pour la sortie de son nouvel album, a donné une interview où il revient sur le moment où il a proposé les titres à France Gall. En référence à son époux musicien décédé, cette dernière aurait dit : « C’est Michel, mais ce n’est pas Michel ». Des paroles qui ont particulièrement touché le compositeur, et qui a confié : « J’ai repensé à la phrase de France Gall et j’ai recherché les compositions que j’ai écrites pour elle. C’est vrai que c’est une jolie histoire, une autre histoire de France, une manière de lui rendre hommage ».

Il a révélé que la chanteuse avait toujours été sa chanteuse préférée. Pascal Obispo a avoué avoir été heureux qu’elle le compare à Michel Berger, rappelant qu’il n’avait que 32 ans à l’époque. Pour lui, c’était un compliment qui approuvait son talent de compositeur.

Le mari de Julie Hantson a confié que sa vocation 1ère avait toujours été d’écrire pour les autres, plutôt que de chanter. Il aurait vraiment voulu que France Gall chante ses titres, mais il comprend parfaitement que face à ce qu’elle traversait, ces titres n’étaient pas importants…